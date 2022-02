Incendio a Casavatore, morto dopo due giorni uno dei due uomini ustionati È deceduto il 42enne rimasto ustionato nell’incendio della sua abitazione a Casavatore (Napoli). Il padre è ancora ricoverato al Cardarelli, non in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

È morto dopo quasi due giorni in ospedale il 42enne rimasto gravemente ferito in un incendio mercoledì mattina a Casavatore, in provincia di Napoli. L'uomo era ricoverato nel Cardarelli, è deceduto a causa di complicazioni cliniche. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali. Il padre, 73 anni, resta attualmente nell'ospedale napoletano, non in pericolo di vita.

L'incendio risale al 9 febbraio scorso. I Vigili del Fuoco erano intervenuti intorno alle 7:45 in una abitazione al civico 3 di via San Pietro, dove era stato segnalato un rogo successivo ad una esplosione. Le cause restano da accertare: è possibile che si sia trattato del malfunzionamento di una bombola di gas o di un corto circuito. Nella casa c'erano l'uomo (deceduto questa mattina) e il padre anziano. I due erano rimasti intrappolati tra le fiamme, erano stati salvati dai pompieri e trasferiti in ambulanza al Cardarelli; le loro condizioni non sembravano destare particolare preoccupazione ed erano stati entrambi giudicati fuori pericolo di vita.

Nei giorni seguenti, però, le condizioni del 42enne sono peggiorate, fino al decesso, avvenuto questa mattina per complicazioni cliniche. Sul posto, al momento dell'incendio, erano intervenuti i carabinieri della stazione di Casavatore per i sopralluoghi e le indagini. Le fiamme, avevano appurato i Vigili del Fuoco, avevano danneggiato parte dell'appartamento ma non avevano causato danni gravi alla struttura, che era quindi rimasta agibile. Alcuni testimoni avevano riferito di avere sentito una esplosione che, nel loro racconto, avrebbe preceduto la fiammata che avrebbe quindi causato il rogo.