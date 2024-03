Ritrovate in un B&B di Napoli le due adolescenti scomparse due giorni fa in Romagna

video suggerito

Stanno bene le due adolescenti romagnole scomparse da due giorni: sono state trovate questa sera in un B&B di Napoli dai carabinieri. I genitori sono già in viaggio verso la caserma dei militari dell'Arma di San Pietro a Patierno, dove le ragazzine sono in attesa di poterli riabbracciare. Le hanno rintracciate i carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna.

Le due ragazze, 12 e 13 anni, entrambe originarie della provincia di Ravenna, si erano allontanate la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola e senza dare notizie ai propri genitori. I loro cellulari erano stati rintracciati a Napoli, dove si sono concentrate le ricerche: le ragazzine erano poco lontano dalla Stazione Centrale, all'interno di una struttura bed&breakfast del corso Arnaldo Lucci.

Questa mattina le ricerche si erano concentrate proprio nel capoluogo partenopeo, dopo che era apparso chiaro che le ragazze fossero arrivate in treno a Napoli: era stata seguita la "scia" dei cellulari, che si erano agganciati a diverse celle da Bologna fino a Napoli, dove poi non c'erano stati altri segnali. Segno che le due ragazzine si trovassero dunque proprio a Napoli, dove il padre della 13enne era subito giunto per dare una mano nelle ricerche. E nella serata di oggi, a poco più di 48 ore dal loro allontanamento, le ragazzine sono state ritrovate in ottime condizioni dai carabinieri di Napoli, ed ora attendono di tornare dai loro genitori. Non è invece stato reso noto il motivo del loro allontanamento.