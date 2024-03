video suggerito

Michelle e Sofia scomparse, il papà della 13enne a Napoli per cercarle Il papà di Sofia, 13 anni, dalla Romagna a Napoli nella speranza di ritrovare al più presto la figlia, scomparsa da due giorni assieme a Michelle, 12 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Michelle Carlucci (a sinistra) e Sofia Rivera Alvares (a destra)

Si cercano a Napoli e dintorni Sofia e Michelle, le adolescenti rispettivamente di 13 e 12 anni, sparite da due giorni nel Ravennate. Dai cellulari delle due ragazzine, infatti, sembrerebbe che i propri smartphones si sarebbero agganciati ad alcune celle del capoluogo campano, dove sarebbero arrivatee in treno. Dopo dopo, null'altro. Il padre di Sofia è arrivato a Napoli, per partecipare alle ricerche della figlia, nella speranza che la situazione possa risolversi quanto prima.

"L'ultimo contatto del cellulare di nostra figlia è stato a Napoli", ha spiegato l'uomo, aggiungendo di aver raggiunto il capoluogo campano per cercare figlia e amica. "Non sappiamo chi possano aver raggiunto le ragazze", ha aggiunto l'uomo: pare che l'altra ragazzina, infatti, abbia scritto ad un'amica conosciuta in Rete dicendo che aveva intenzione di andarla a trovare a Napoli. Ma non è chiaro chi sia questa amica, né dove viva. I due cellulari dimostrerebbero che effettivamente le ragazze avrebbero raggiunto Napoli in treno.

La vicenda è ormai nota: le due adolescenti romagnole sono state accompagnate dai genitori mercoledì 27 marzo nella propria scuola ad Alfonsine, in provincia di Ravenna. ma non sono mai entrate in classe. Attraverso un'app grazie alla quale si può verificare la presenza a scuola dei propri figli, i genitori hanno scoperto il tutto: e non riuscendo a mettersi in contatto con loro, hanno sporto denuncia ai carabinieri. Dalle celle telefoniche, risulterebbe che i due cellulari si siano agganciati a diverse celle: Bologna, Prato, Latina, Napoli. Poi più nulla. E ora, proprio nel capoluogo campano, si cercano entrambe.