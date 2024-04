video suggerito

Accoltellato in pieno giorno in via Cesare Rosaroll, due arresti per tentato omicidio Due uomini di 24 e 42 anni sono stati arrestati dalla Polizia per il tentato omicidio di un 54enne, avvenuto in via Rosaroll; lo avrebbero accoltellato in strada davanti a testimoni.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono stati identificati i presunti responsabili del ferimento di un 54enne che, alla fine di febbraio, è stato aggredito in via Cesare Rosaroll, nel centro di Napoli, e lasciato a terra in una pozza di sangue, con numerose ferite da coltello ad addome e arti inferiori: per la Polizia di Stato si tratta di Alfonso Attanasio, 25 anni, e di Giuseppe Catone, 42 anni, i due sono accusati di tentato omicidio aggravato in concorso. Entrambi sono stati condotti in carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli.

L'aggressione risale al 29 febbraio scorso. La vittima è un residente del posto. Secondo le ricostruzioni l'uomo si trovava in via Rosaroll quando è stato bloccato da due persone arrivate in sella a due scooter, entrambe a volto scoperto, che lo avrebbero prima offeso verbalmente e poi si sarebbero avventate su di lui armate di coltello, per poi dileguarsi subito dopo. Il 54enne, trasportato in ospedale in gravi condizioni, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza per "5 ferite agli arti inferiori con recisione di alcune vene ed una all'addome che ha reciso l'intestino".

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dal commissariato Vicaria-Mercato. All'identificazione degli indagati i poliziotti sono arrivati esaminando le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza installate nei pressi del luogo dell'aggressione e lungo le strade circostanti; elementi investigativi sono stati ricavati anche dalle testimonianze di alcuni presenti. Il movente sarebbe legato a dei vecchi contrasti tra i due indagati e i familiari della vittima.