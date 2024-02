Accoltellato sotto casa in pieno giorno a Napoli, 54enne in codice rosso in ospedale Un uomo è stato ricoverato nell’ospedale dei Pellegrini per ferite da taglio alle gambe e alla pancia; sarebbe stato ferito in via Cesare Rosaroll. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 54enne napoletano, G. V., è stato ricoverato nel primo pomeriggio di oggi nell'ospedale dei Pellegrini, nel centro città, per ferite da arma da taglio all'addome e agli arti inferiori; l'uomo ha raccontato di essere stato aggredito in pieno giorno, poco dopo le 15 di oggi, 29 febbraio, nei pressi di casa sua, in via Cesare Rosaroll, da alcuni sconosciuti. Sull'episodio le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

L'uomo, che risulta avere dei precedenti penali ma non sarebbe inserito in contesti di criminalità organizzata, secondo la sua versione sarebbe stato aggredito all'improvviso da un gruppo di persone arrivate in scooter; non si sarebbe trattato di un tentativo di rapina, gli si sarebbero avventati contro e lo avrebbero colpito con diversi fendenti alle gambe e alla pancia, per poi scappare lasciandolo sanguinante a terra.

Il 54enne è stato accompagnato in codice rosso al Pronto Soccorso dei Pellegrini, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita. L'uomo è stato ascoltato dai poliziotti del commissariato Vicaria-Mercato, che stanno in queste ore ricostruendo la dinamica e vagliando la possibilità che elementi utili possano essere ricavati dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate in zona.