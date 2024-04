video suggerito

Scontro tir-scooter, 33enne incastrato tra le ruote: in codice rosso all'Ospedale del Mare Incidente stradale nei pressi della rotatoria della Motorizzazione Civile. Sul posto polizia locale e 118.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un tir e uno scooter in via Argine questa mattina. L'impatto è stato molto violento e il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 33 anni, è andato a sbattere prima contro la parte anteriore dell'autoarticolato, poi è rimasto incastrato tra le grosse ruote del tir. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando, e l'ambulanza del 118, che dopo aver stabilizzato il ferito, lo ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, però, non desterebbero particolari preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, infatti, si sarebbe presentato agli agenti lucido e presente a sé stesso. Tutta la vicenda è stata seguita, passo per passo, dalla centrale operativa della Polizia Locale di Napoli, guidata dal Capitano Lucio Sarnacchiaro.

Incidente stradale alla rotatoria della Motorizzazione Civile

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto nei pressi di una rotatoria che si trova poco distante dalla Motorizzazione Civile. I due mezzi non avrebbero avuto velocità elevate, tanto che non è stato chiamato il magistrato, né sono stati sequestrati i due mezzi coinvolti. Non sono state disposte nemmeno le prove alcolemiche e tossicologiche. L'ipotesi è che possa essersi trattato di un errore per una mancata precedenza. Ma saranno ulteriori accertamenti a chiarire la situazione e se ci siano eventuali responsabilità. L'incidente è stato comunque rocambolesco. Da qui, anche la classificazione del codice rosso, per scongiurare eventuali lesioni interne. Anche se i sanitari, dopo i primi accertamenti, avrebbero escluso conseguenze gravi.