Scontro tra due scooter, morti due ragazzi 17enni di Rotondi: incidente stradale nel Beneventano Incidente stradale in via Matilde Serao a Montesarchio. Le vittime sono due 17enni di Rotondi. Ferito un 16enne. Il sindaco: “Tragedia immane” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due scooter a Montesarchio, morti due ragazzi di 17 anni. Le vittime sono entrambe originarie di Rotondi, in provincia di Avellino. I due erano a bordo di uno scooter, quando si sarebbero scontrati, per motivi ancora da chiarire, con un altro mezzo a due ruote condotto da un 16enne. L'impatto è stato violentissimo. Uno dei 17enni è morto sul colpo. L'altro è deceduto dopo essere stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento. Ferito anche il ragazzo di 16 anni che era a bordo dell'altro scooter. Il giovane è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Incidente in via Serao a Montesarchio

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto in via Matilde Serao, a Montesarchio, in provincia di Benevento, nella notte appena trascorsa, tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio 2024. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il sindaco: "Tragedia immane"

A Montesarchio, intanto, storica cittadina della Valle Caudina, la comunità è sotto choc. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio che stanno arrivando in queste ore alle famiglie per la terribile e prematura perdita. Il sindaco Carmelo Sandomenico ha espresso "la vicinanza propria e quella di tutta l'amministrazione alle famiglie dei ragazzi e alla comunità di Rotondi. Una tragedia immane e inaccettabile, vista l'età giovanissima delle due vittime". Il primo cittadino ha rivolto anche "un appello ai giovani del territorio a tutelarsi e tutelare gli altri: simili tragedie non devono ripetersi".