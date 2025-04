video suggerito

Fugge all'alt, si schianta con l'auto, poi ne denuncia il furto: arrestato 7 anni dopo I carabinieri hanno arrestato un uomo della Val Fortore, nel Beneventano: 7 anni fa, in Molise, l'uomo era fuggito a un posto di blocco, riuscendo a far perdere le sue tracce.

A cura di Valerio Papadia

Una vicenda rocambolesca quella che arriva dalla provincia di Benevento, dove questa mattina, in Val Fortore, i carabinieri della stazione di San Marco dei Cavoti, coordinati dai militari della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno arrestato dopo 7 anni un uomo, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Campobasso, accusato di resistenza a Pubblico Ufficiale, tentate lesioni aggravate e simulazione di reato.

I fatti di cui è accusato l'uomo, infatti, risalgono alla primavera del 2018 quando, alla guida di un'auto in provincia di Campobasso, in Molise, non si era fermato all'alt impostogli da una pattuglia di carabinieri. Datosi alla fuga, l'uomo era stato rintracciato da un'altra pattuglia dell'Arma e, dirigendosi verso Benevento, il fuggitivo aveva cercato di investire un carabiniere. La folle corsa dell'uomo era durata fino a quando l'automobile era uscita di strada e lui si era così dato alla fuga nelle campagne circostanti.

Il giorno successivo alla fuga, sperando di farla franca, l'uomo si era recato in una stazione dei carabinieri della provincia di Benevento, denunciando falsamente il furto della sua automobile. Le indagini esperite successivamente si sono concluse con l'arresto dell'uomo da parte dei carabinieri di San Marco dei Cavoti: per lui si sono aperte le porte del carcere; dovrà scontare 8 mesi di reclusione.