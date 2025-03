Usa sempre la stessa moneta per vincere alle slot machines: carabinieri scoprono il trucco, arrestato

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Utilizzava sempre la stessa moneta da due euro per giocare – e vincere – alle slot machine: nel fine settimana appena trascorso, un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Montesarchio, nella provincia di Benevento. Nel corso di un operazione di perlustrazione e controllo del territorio messa in campo nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Montesarchio in vari paesi della provincia beneventana, il 54enne – residente nel Salernitano – è stato rintracciato nel pomeriggio di sabato 29 marzo mentre, in un esercizio commerciale di Montesarchio, trafugava del denaro dalle slot machine.

I militari dell'Arma hanno appurato che il 54enne, grazie a un congegno artigianale, riusciva a generare credito alle slot machine utilizzando sempre la stessa moneta da due euro la quale, senza cadere nel vano porta-monete, usciva nuovamente dalla macchina elettronica e veniva riutilizzata dall'uomo; in tal modo, il 54enne era riuscito a incassare, in modo fraudolento, circa 400 euro. Pertanto, l'uomo è stato condotto negli uffici dei carabinieri di via Napoli e arrestato per furto; il 54enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Nel corso dei controlli dei carabinieri nella provincia sannita, inoltre, un uomo di 47 anni è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di un coltello da cucina di 30 centimetri, mentre un 31enne è stato denunciato per aver fornito false generalità ai militari dell'Arma.