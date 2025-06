video suggerito

Investita dalle fiamme alle giostre, 13enne ustionata sull’autoscontro a Benevento Una 13enne è rimasta ustionata ieri sera a Benevento durante i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: è stata investita da una fiammata sprigionata da una macchina dell’autoscontro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ustionata mentre faceva un giro sulle giostre a Benevento, durante i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie: è stata investita da una fiammata che si è sprigionata dalla vettura dell'autoscontro. La giovanissima è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell'ospedale "San Pio" di Benevento, dove ora si trova ricoverata con ustioni alla gamba e alla schiena; le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

L'episodio è accaduto nella serata di ieri, 28 giugno, in via Grimoaldo Re, dove è stato allestito un luna park in occasione della festività. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che nell'immediatezza dei fatti sono intervenuti per i primi accertamenti. Secondo quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite all'improvviso dalla parte inferiore della macchina dell'autoscontro, dall'area dove si trova il motore; la ragazzina, seduta nella vettura, sarebbe stata quindi investita dal fuoco alla gamba e alla schiena, riportando le ustioni.

La prima a soccorrerla è stata la madre, che si trovava poco distante e l'ha portata in ospedale. La giostra è stata sequestrata per le verifiche del caso, volte a ricostruire la causa dell'incidente; allo stato attuale si ipotizza che si sia trattato di un malfunzionamento, che potrebbe essere riconducibile ad un corto circuito.