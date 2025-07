video suggerito

Minore ferito a coltellate a Benevento, denunciati padre di 41 anni e il figlio di 17 Padre e figlio denunciati in stato di libertà: avrebbero aggredito un 17enne in strada con alcuni amici, forse sorpreso ad urinare.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un 41enne e il figlio di 17 anni sono stati denunciati perché ritenuti responsabile dell'aggressione di un 17enne sfociata in un accoltellamento a Benevento. I due, denunciati in stato di libertà, sono stati fermati questa mattina dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento. L'altro 17enne, la vittima dell'aggressione se la caverà: portato all'ospedale San Pio di Benevento, ha riportato una ferita superficiale alla schiena con probabile prognosi di 10 giorni salvo complicazioni.

Tutto sarebbe accaduto nella tarda serata di ieri, 2 luglio, in pieno centro del capoluogo sannita. Il 17enne, ospite di una struttura ricettiva per minori stranieri non accompagnati, si trovava in strada assieme ad altri coetanei quando, secondo quanto ricostruito, il 41enne ed il figlio coetaneo della vittima sarebbero scesi in strada dopo aver sentito rumori. I due avrebbero quindi visto i tre ragazzini nei pressi della loro abitazione, uno dei quali mentre urinava. Ne sarebbe così scaturita una lite durante la quale il 41enne avrebbe prima preso a schiaffi la vittima, poi, mentre gli altri due cercavano di aiutare il giovane, l'uomo avrebbe estratto un coltello per intimorirli. Il gruppo è poi riuscito a scappare ma a quel punto sarebbe stato il figlio dell'aggressore, anche lui 17enne, a ferirlo con una coltellata, fortunatamente in maniera superficiale.

Le indagini hanno permesso di risalire subito ai due presunti aggressori, fermati e denunciati in stato di libertà: il 41enne è risultato anche già noto alle forze dell'ordine. Sequestrato anche il coltello usato per l'aggressione. Il padre sarà quindi seguito, a livello giudiziario, dalla Procura della Repubblica di Benevento, mentre il figlio dalla Procura della Repubblica dei minori di Napoli.