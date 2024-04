video suggerito

Quartieri Spagnoli, crollo, boato e fuga di gas: sgomberati due palazzi con 20 famiglie Boato e crollo tra i vicoli dei Quartieri Spagnoli a Napoli, paura e fuggi-fuggi di gente spaventata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Crollo ai Quartieri Spagnoli foto Fanpage.it

Uno crollo con un boato si è verificato poco prima delle ore 18,00 di oggi ai Quartieri Spagnoli, ai Gradini San Matteo a Toledo, pieno centro di una Napoli oggi affollatissima di turisti in ogni strada. A cedere, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la parete della facciata esterna di tufo in corrispondenza dell'ultimo piano di un palazzo. A causa del crollo, è stato tranciato un tubo del gas e c'è stata una fuga di metano, per fortuna subito bloccata dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Per precauzione i vigili del fuoco hanno sgomberato la palazzina, con una decina di famiglie e saranno sgomberati probabilmente anche l'edificio attiguo e alcuni "bassi" napoletani che si trovano di fronte.

Sgomberati due palazzi: 20 famiglie evacuate

Il boato e la nuvola di polvere hanno scatenato paura e fuggi-fuggi di gente spaventata. Sul posto i Vigili del Fuoco. guidati dall'ispettore Mario Della Corte e coordinati dal Comandante Michele Mazzaro. A quanto si apprende il crollo si sarebbe verificato in una palazzina dal quinto al sesto piano. Inizialmente si pensava ad uno scoppio per fuga di gas, ma pare che quest'ultima sia conseguenza del crollo. Non vi è incendio, non sono fortunatamente segnalati feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, la parete esterna di tufo avrebbe ceduto all'ultimo piano prospiciente la strada e avrebbe coinvolto il tubo del gas, e l'avrebbe divelto. Successivamente si sarebbe verificata la perdita di gas, subito bloccata. Il vicoletto è stato completamente inibito, perché ci sarebbero ancora pietre in tufo pericolanti. L'edificio è stato sgomberato e saranno evacuati anche alcuni appartamenti bassi di fronte nonché l'edificio attiguo, per motivi precauzionali.