Pini storici abbattuti al Parco dei Quartieri Spagnoli, il Comune: "Interventi autorizzati, necessari e indifferibili" Procede l'abbattimento dei 20 pini e cipressi storici del Parco dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Interrogazione dei consiglieri locali al Comune: "Subito chiarimenti"

A cura di Pierluigi Frattasi

Il parco dei Quartieri Spagnoli

Addio ai pini storici del Parco dei Quartieri Spagnoli, chiuso ormai dallo scorso marzo. Le operazioni di abbattimento dei 20 alberi procedono nonostante le proteste di comitati e associazioni. Lo conferma il Comune di Napoli che l'11 giugno scorso, rispondendo ad una interrogazione dei consiglieri municipali Luigi e Giuseppe Aiello, scrive "per quanto riguarda gli abbattimenti degli alberi all'interno del Parco Quartieri Spagnoli, sono interventi autorizzati, necessari ed indifferibili, effettuati nell'ambito dell'intervento denominato ‘Community Hub incubatore di cittadinanza attiva, Complesso della SS. Trinità delle Monache'".

Il caso era stato sollevato da Fanpage.it lo scorso marzo. Il parco dei Quartieri Spagnoli, peraltro, ad oggi ancora chiuso, è stato individuato dal Comune di Napoli come area di attesa di Protezione Civile per il rischio terremoto. Il progetto di riqualificazione in corso prevede, infatti, per il giardino superiore, dove sono presenti pini e cipressi, l’abbattimento di tutti gli alberi ad alto fusto. Ad eccezione di 2-3 esemplari: una Bunya (Araucaria bidwilli), un Cipresso mediterraneo (Cupressus sempervirens) e una Magnolia grandiflora, nonché la rimozione della restante vegetazione arborea ed arbustiva. La decisione è stata assunta dopo una perizia degli agronomi per motivi relativi allo stato fitostatico o fitosanitario degli esemplari. Pini e cipressi saranno abbattuti e sostituiti da 45 esemplari di Acacia del Giappone (Sophora japonica), distribuiti su quattro filari paralleli.

I consiglieri al Comune: "Comitati sono stati coinvolti nel progetto?"

I due consiglieri Giuseppe e Luigi Aiello, il 9 giugno scorso, avevano allertato l'ufficio parchi di Palazzo San Giacomo sull'abbattimento degli alberi, chiedendo di conoscere "i motivi sopraggiunti per l'abbattimento delle alberature al Parco Quartieri Spagnoli (ex Ospedale Militare), visto che rientra nel patrimonio verde di Napoli e nei parchi storici di importanza naturalistica".

"L'Amministrazione – scrivono i due consiglieri – doveva procedere per l'avvio di un progetto di rigenerazione, con un finanziamento di 6 milioni di euro con fondi C.I.S. Contratto Istituzionale di Sviluppo Napoli- Centro Storico". Secondo i due esponenti del parlamentino, "il percorso partecipativo avrebbe dovuto coinvolgere attivamente tutti i soggetti del territorio che desiderano essere protagonisti dell’iniziativa e mettere a punto una proposta per la riqualificazione costruita con la comunità territoriale". Proprio su questo punto, i consiglieri chiedevano se fossero stati avviati effettivamente i contatti con le associazioni del territorio. E, inoltre, di conoscere "il cronoprogramma con le tappe degli interventi e della piantumazione delle alberature che rientrano in un vincolo paesaggistico storico della città di Napoli".