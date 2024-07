video suggerito

Agguato a Napoli, uomo ucciso a Ponticelli in pieno giorno Omicidio in pieno giorno in via Argine, a Napoli, al confine con Cercola; si sarebbe trattato di un agguato, sul posto i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un uomo è stato ucciso in via Argine intorno alle 10 di oggi, 9 luglio, in pieno giorno. Sul posto, all'altezza del civico 91, al confine tra il quartiere napoletano di Ponticelli e il territorio del comune di Cercola, sono intervenuti i carabinieri. La vittima è stata identificata in Pietro Emanuele Montefusco, 49 anni, i rilievi sono in corso; in base alle prime ricostruzioni, che restano al vaglio degli investigatori, si sarebbe trattato di un agguato, verosimilmente da inquadrare nelle logiche di camorra della zona.