Incendio alla fabbrica Stellantis di Pomigliano, bruciata anche plastica: si fermano i lavori Il rogo partito da alcune sterpaglie si è esteso ai contenitori della plastica che erano vuoti. Domato dai vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio alla fabbrica Stellantis di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Le fiamme sono divampata poco dopo mezzogiorno, all'esterno dello stabilimento. A prendere fuoco, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state delle sterpaglie. Il rogo si sarebbe poi esteso ad alcuni contenitori per la plastica che viene poi caricata sui camion. Dalla fabbrica si è levata una grossa colonna di fumo nero e acre, visibile in cielo anche a distanza di diversi chilometri. Non ci sarebbero feriti. A causa dell'incendio, però, le lavorazioni all'interno della fabbrica sono state temporaneamente sospese. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco con le autobotti. L'incendio, al momento, è quasi del tutto domato. Ancora da chiarire le cause che potrebbero aver scatenato il rogo.

Nella fabbrica Stellantis si effettuano lavorazioni per la produzione della componentistica in plastica. A domare l'incendio sono stati gli operatori dell'unità antincendio del Giambattista Vico e i vigili del fuoco di Nola. Per motivi di sicurezza, ed in via precauzionale, il secondo turno di lavoro è stato sospeso per consentire i dovuti controlli all'interno di tutto lo stabilimento. Il rogo è scoppiato sul versante nord dell'area industriale, molto vicino al Comune di Acerra, dove si è vista distintamente la colonna di fumo e si sono avvertite le esalazioni del fumo. I contenitori coinvolti nell'incendio sono quelli utilizzati per depositare e poi trasportare la plastica prodotta nello stabilimento. Al momento del rogo erano vuoti. Solo ieri, proprio ad Acerra, si era sviluppato un altro grosso incendio.