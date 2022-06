Grosso incendio ad Acerra: nube nera visibile a chilometri di distanza, aria irrespirabile Un vasto rogo ha interessato un deposito di demolizioni di automobili tra Acerra e Casalnuovo, nell’hinterland a nord di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

L’incendio tra Acerra e Casalnuovo (Foto: Facebook)

Un vasto incendio è in corso ad Acerra, al confine con Casalnuovo, hinterland a nord di Napoli: ad andare a fuoco, stando alle prime informazioni, sarebbe un deposito di demolizioni di automobili. Dal rogo si è alzata una vasta nube di fumo denso e molto scuro, nerissimo, che si è stagliata su tutta la zona, visibile anche a chilometri di distanza, rendendo l'aria irrespirabile. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare le fiamme: ancora sconosciute le cause del rogo e al momento non si esclude nessuna ipotesi. Nelle vicinanze dell'incendio sorge anche un distributore di carburante che potrebbe causare problemi se le fiamme dovessero propagarsi.

Un incendio simile solo qualche giorno fa a Caivano

Non molto distante, ancora nella provincia settentrionale di Napoli, per la precisione a Caivano, soltanto pochi giorni fa un altro grosso incendio ha interessato un deposito di automobili in disuso. Anche in questa occasione, una coltre di fumo molto denso e scuro si è alzata sulla zona, invadendo anche i palazzi. Sul posto i vigili del fuoco, che non senza difficoltà hanno domato il rogo, la cui origine non è ancora chiara. "Parco Verde. Caivano. La mia parrocchia. La mia gente. I miei bambini. Sempre bistrattati. Sempre umiliati. Sempre avvelenati. Quando non ci sono controlli. Quando si chiudono gli occhi. Quando il territorio è in balia di tutti, accadono questi scempi. E la povera gente si ammala e muore" il commento di padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano.