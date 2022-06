Grosso incendio a Caivano, il fumo nero invade i palazzi Caivano, per cause ancora in corso di accertamento grosso incendio in un deposito, già sottoposto a sequestro, di automezzi in disuso.

A cura di Redazione Napoli

Circa due ore fa, poco dopo le 13, a Caivano, popoloso comune dell'hinterland napoletano, in via Tavernola per cause ancora in corso di accertamento è divampato un grosso incendio. A prendere fuoco un deposito, già sottoposto a sequestro, di automezzi in disuso. La coltre di fumo è molto intensa. Carabinieri e Vigili del fuoco con diverse autobotti sono sul posto. Il rogo parte dall’uscita dell’asse mediano Nola Villa – Literno, ai confini col limitrofo comune di Orta di Atella.

Amara la constatazione di padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde: