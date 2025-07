video suggerito

Incendio a Pastorano, grossa nube di fumo nero nel cielo: “Non aprite porte e finestre” Grosso incendio nel Casertano, a fuoco un capannone industriale. I sindaci: “Vi invitiamo a tenere chiuse porte e finestre e non stare all’aperto” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grosso incendio a Pastorano, in provincia di Caserta: una nube di fumo nero si è alzata nel cielo, ben visibile anche a chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere il rogo divampato in un capannone industriale: sul posto, i vigili del fuoco del Comando Centrale di Caserta assieme ai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese. Diversi i sindaci dei comuni limitrofi che hanno chiesto ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre.

"Si informa la cittadinanza che è da poco divampato un incendio nella zona industriale di Pastorano", ha spiegato il sindaco di Francolise, "la nube tossica sta coprendo anche i territori limitrofi, compreso il nostro, con una pioggia di ceneri. Vi invitiamo a tenere chiuse porte e finestre e a non stare all’aperto".