Incendio a Giugliano (Napoli), enorme colonna di fumo nero: "Aria irrespirabile" Incendio a Giugliano in Campania nell'area Asi. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato oggi a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Il rogo è divampato tra la zona Asi e il campo nomadi, al confine con Qualiano. Non è escluso che le fiamme possano aver coinvolto rifiuti speciali e tossici. Una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. "Aria irrespirabile, cittadini esasperati", commenta il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs).

Il video delle fiamme è stato pubblicato dal consigliere comunale Francesco Cacciapuoti, che scrive:

In questi minuti un rogo tossico ha totalmente coperto il cielo di Giugliano e dei territori limitrofi. Un vero e proprio attacco alla salute che tutti noi subiamo quotidianamente, dalla mattina alla sera, in questo territorio.Che il governo torni ad interessarsi di questa terra martoriata con il suo commissario alla Terra dei Fuochi. Inizi a farci capire come intervenire sulla questione Rom, da decenni irrisolta. Si spezzi quella filiera criminale che avvelena generazioni di persone nella nostra comunità.