Incendio a Montecorvino Pugliano, colonna di fumo visibile in tutta la Piana del Sele

Foto Giuseppe Cozzolino / Fanpage.it

Incendio nella tarda mattinata di oggi a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo ben visibile in tutta la Piana del Sele. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli idrovolanti per domare le fiamme, che hanno inghiottito diverse zone boschive della collina di Montecorvino Pugliano, a pochi chilometri da Pontecagnano. Non ci sarebbero persone coinvolte: la zona è solo parzialmente abitate, ma dalle tante villette limitrofi in molti stanno chiudendo porte e finestre per evitare che il fumo entri in casa.

In zona ci sono, oltre ad abitazioni private, anche capannoni, depositi e soprattutto serre: riferiscono alcuni residenti a Fanpage.it che la nube, seppur di colore bianco, porta con sé il tipico odore della plastica bruciata. Da capire se ad andare in fumo siano stati rifiuti oppure materiale depositato in qualche capannone. Se ne saprà di più una volta domate le fiamme. Non è escluso, infatti, che l'incendio possa essere partito accidentalmente e poi si sia esteso a causa del clima torrido e del gran caldo, in una zona caratterizzata da grandi distese boschive. Nessuna ipotesi è al momento esclusa dalle forze dell'ordine: solo una volta domate le fiamme ed eseguiti i rilievi del caso si potrà capirne di più. La Campania tutta è da giorni flagellata da grossi incendi in tutte le province, che stanno distruggendo oltre a fette di verde boschivo, in alcuni casi anche capannoni ed aziende, con tutti i problemi del caso per quanto riguarda l'inquinamento. L'ultimo grosso incendio a Pastorano, in provincia di Caserta, scoppiato appena 24 ore fa.