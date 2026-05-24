Quad e minicar si scontrano a Montecorvino Pugliano, feriti 17enne e 49enne: in ospedale con traumi a testa, torace e gambe

Incidente stradale a Montecorvino Pugliano dove si sono scontrati un quad condotto da un 49enne e una minicar guidata da un 17enne: entrambi sono stati portati in ambulanza in ospedale.

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Incidente stradale a Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno, dove si sono scontrati un quad condotto da un 49enne e una minicar, un'auto di cilindrata 50, guidata da un 17enne. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Soccorsi dall'ambulanza della Vopi, associazione Volontari Pronto Intervento, inviata dalla centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso ospedaliero, con varie lesioni. Non sarebbero gravi.

Incidente in via Genova a Montecorvino Pugliano

L'incidente, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbe avvenuto , in via Genova, a Montecorvino Pugliano, alle pendici dei Monti Picentini, nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 maggio, attorno a mezzogiorno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un’auto 50, condotta da un ragazzo di 17 anni, e un quad guidato da un uomo di 49 anni. Immediato l’allertamento del 118 e l’arrivo sul posto di una ambulanza della Vopi, come detto.

Il bilancio è di due feriti. Il 17enne ha riportato un trauma cranico non commotivo e una contusione al ginocchio. Il 49enne ha riportato un trauma all’anca e dolore toracico. I volontari Vopi hanno prestato le prime cure, stabilizzato i pazienti e provveduto al trasporto in codice giallo presso l’ospedale più vicino per gli accertamenti del caso. Sul posto anche le Forze dell’Ordine che hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze. Per fortuna, sembra che nessuno si sia fatto male gravemente. I traumi riportati, infatti, sarebbero lievi e, secondo le prime informazioni, non tali da richiedere il ricovero ospedaliero.