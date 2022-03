Incendio al Centro Direzionale, i poliziotti salvano anziani e bimbi da fumo e fiamme Arrestato il piromane, un 34enne di Salerno, aveva appiccato il fuoco alle auto nel garage. Il sindacato Fsp: “Quei poliziotti sono eroi”

A cura di Pierluigi Frattasi

Si sono fatti largo tra le fiamme e il fumo i poliziotti che ieri notte hanno salvato la vita degli abitanti di un condominio nella Torre Azzurra al Centro Direzionale, dove era scoppiato un incendio. A fuoco il garage che si trovava sotto lo stabile, dove sono andate distrutte anche diverse auto. Un incendio che si è poi scoperto essere di natura dolosa. Tra i primi ad arrivare sul posto proprio gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Commissariati Vasto-Arenaccia e Poggioreale, che quando hanno notato le molte persone in strada si sono subito resi conto della gravità della situazione.

Senza perdersi d'animo, i poliziotti sono quindi entrati nel palazzo per soccorrere e far evacuare i condomini ancora presenti nelle loro abitazioni. Dopo aver messo in sicurezza l’intera area ed aver richiesto l’intervento di personale del 118, i poliziotti e i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il garage condominiale dove si era sviluppato l’incendio di alcune autovetture.

Arrestato il piromane, individuato dalle telecamere

Gli agenti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del garage, hanno visto un veicolo con a bordo due uomini uno dei quali, una volta sceso dalla vettura, si era diretto verso il parcheggio e aveva dato fuoco ad un’automobile. L’uomo, identificato per G.O., 34enne salernitano, è stato rintracciato in via Taddeo da Sessa e arrestato per incendio.

Il sindacato Fsp: “Poliziotti eroi”

“Il personale della Polizia di Stato – commenta la segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato – ha dimostrato un senso di professionalità ed abnegazione non comune, a dimostrazione dell’efficienza ed efficacia della struttura Polizia di Stato, in particolare degli equipaggi addetti al controllo del territorio dell’U.P.G.S.P., Commissariato di P.S. “Vasto Arenaccia” e Commissariato di P.S. “Poggioreale” , per l’attività di soccorso pubblico che consentiva di mettere in salvo, la scorsa notte, i residenti di uno stabile al Centro Direzionale.