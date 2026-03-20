Consiglio Regionale Campania, progetto per illuminare con luci colorate la sede al Centro Direzionale di Napoli

Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale Campania

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L'F13 del Centro Direzionale, ovvero il palazzone che ospita gli uffici del Consiglio regionale della Campania sarà presto visto sotto una luce diversa e non metaforicamente: c'è il via libera al progetto per illuminare in modo permanente la sede regionale. L'iniziativa è stata voluta dal presidente dell'Aula Massimiliano Manfredi, qualche giorno fa semaforo verde dall'ufficio di presidenza. Di che si tratta? Presto detto: l'obiettivo è realizzare un sistema di illuminazione simbolica dell'edificio F13 basato su tecnologie illuminotecniche. L'intervento servirà a valorizzare il profilo architettonico dell'edificio e a rafforzarne la riconoscibilità nel contesto urbano.

Già le sedi di altre assemblee elettive in Italia hanno analoga tecnologia. Il sistema di illuminazione potrà essere programmato con diverse modulazioni cromatiche e sarà utilizzato anche per segnalare ricorrenze civili, sociali o commemorative di particolare rilievo, come forma simbolica di partecipazione dell’istituzione alla vita della comunità. Spesso capita di vedere gli edifici illuminati di rosso, di viola, di blu, a seconda di varie giornate di commemorazioni o giornate mondiali per la sensibilizzazione su determinati argomenti (contro la violenza sulle donne, per l'infanzia, la giornata mondiale sull'Aids).

Secondo quanto indicato nella delibera, l’attuale configurazione dell’illuminazione dell’edificio «non consente una piena valorizzazione della struttura né una chiara riconoscibilità della sede istituzionale nel contesto del Centro direzionale». In effetti quando cala la notte l'isola F13 è a stento illuminata dal fioco impianto del Centro regionale. La predisposizione del progetto è affidata al Settore per le risorse strumentali, che opererà insieme al Servizio relazioni esterne, cerimoniale, stampa e Urp. Gli uffici dovranno verificare la fattibilità tecnica dell'intervento e la sostenibilità economica, definendo anche criteri e modalità di utilizzo dell’illuminazione simbolica. La spesa per l’intervento sarà definita nella fase di progettazione e coperta sui capitoli del bilancio del Consiglio regionale, dopo le verifiche dei servizi competenti.