napoli
video suggerito
video suggerito
Presidenza Fico in Regione Campania

Consiglio Regionale Campania, progetto per illuminare con luci colorate la sede al Centro Direzionale di Napoli

Delibera dell’Ufficio di presidenza per progettare l’illuminazione permanente della sede del Consiglio regionale all’isola F13 del Centro direzionale.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Ciro Pellegrino
0 CONDIVISIONI
Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale Campania
Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale Campania
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Presidenza Fico in Regione Campania

L'F13 del Centro Direzionale, ovvero il palazzone che ospita gli uffici del Consiglio regionale della Campania sarà presto visto sotto una luce diversa e non metaforicamente: c'è il via libera al progetto per illuminare in modo permanente la sede regionale. L'iniziativa è stata voluta dal presidente dell'Aula Massimiliano Manfredi, qualche giorno fa semaforo verde dall'ufficio di presidenza. Di che si tratta? Presto detto: l'obiettivo è realizzare un sistema di illuminazione simbolica dell'edificio F13 basato su tecnologie illuminotecniche. L'intervento servirà a valorizzare il profilo architettonico dell'edificio e a rafforzarne la riconoscibilità nel contesto urbano.

Già le sedi di altre assemblee elettive in Italia hanno analoga tecnologia. Il sistema di illuminazione potrà essere programmato con diverse modulazioni cromatiche e sarà utilizzato anche per segnalare ricorrenze civili, sociali o commemorative di particolare rilievo, come forma simbolica di partecipazione dell’istituzione alla vita della comunità. Spesso capita di vedere gli edifici illuminati di rosso, di viola, di blu, a seconda di varie giornate di commemorazioni o giornate mondiali per la sensibilizzazione su determinati argomenti (contro la violenza sulle donne, per l'infanzia, la giornata mondiale sull'Aids).

Secondo quanto indicato nella delibera, l’attuale configurazione dell’illuminazione dell’edificio «non consente una piena valorizzazione della struttura né una chiara riconoscibilità della sede istituzionale nel contesto del Centro direzionale». In effetti quando cala la notte l'isola F13 è a stento illuminata dal fioco impianto del Centro regionale.  La predisposizione del progetto è affidata al Settore per le risorse strumentali, che opererà insieme al Servizio relazioni esterne, cerimoniale, stampa e Urp. Gli uffici dovranno verificare la fattibilità tecnica dell'intervento e la sostenibilità economica, definendo anche criteri e modalità di utilizzo dell’illuminazione simbolica. La spesa per l’intervento sarà definita nella fase di progettazione e coperta sui capitoli del bilancio del Consiglio regionale, dopo le verifiche dei servizi competenti.

Attualità
Campania
Politica
0 CONDIVISIONI
Immagine
Focolaio di epatite a Napoli, quarto bimbo contagiato. Il Santobono: "Vaccinate"
Emessa l'ordinanza: vietato il consumo di frutti di mare crudi nei ristoranti
L'Istituto Zooprofilattico: "Contagio partito da cozze e ostriche, ora si diffonde dall'uomo"
"C'è l'allarme zuppa di cozze per Pasqua" parla l'esperta del Cotugno
L'infettivologo spiega il contagio da uomo a uomo: "Non esistono farmaci"
Controlli del Nas sui ristoranti di pesce e sushi a Napoli dopo l’impennata di casi
Allerta alta in tutta la Campania: nuove ordinanze di divieto di frutti di mare crudi nei ristoranti
L'Asl Napoli 1 ha diffuso indicazioni su acquisto e consumo di alimenti dopo l'aumento dei casi di Epatite A
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views