Il turista tedesco 27enne accoltellato a volto e collo a piazza Bellini, in zona rossa, è fuori pericolo È fuori pericolo il turista tedesco 27enne accoltellato in piazza Bellini. I medici del Cardarelli hanno sciolto la prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Bellini, immagine di repertorio

È fuori pericolo il turista tedesco di 27 anni accoltellato alla gola in piazza Bellini, a Napoli, in zona rossa, la notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio scorsi. Il giovane, che era in una comitiva con altri due coetanei tedeschi, è stato aggredito, sembrerebbe per futili motivi, da un gruppo di 2-3 persone. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Ma il ragazzo, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ha rimediato varie ferite al volto ed una ferita al collo che per fortuna non ha interessato vasi sanguigni importanti. Soccorso immediatamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, dove è stato suturato appena arrivato. E successivamente è stato ricoverato al Trauma Center del nosocomio partenopeo. I medici che lo assistono questa mattina hanno sciolto la prognosi. Ma dovrà restare in osservazione, prima di essere dimesso.

"Minacce al mio amico, sono intervenuto"

Il ragazzo, berlinese, intervistato da Repubblica Napoli, non ha saputo spiegare il motivo dell'aggressione. "Non ho avuto paura – ha sostenuto – io combatto. Sono un boxeur. Eravamo in giro con i miei amici. Stavamo bevendo. Ho visto, ad un certo punto, qualcuno che parlava con un mio amico, minacciava di colpirlo. Stava per esserci una lite, sono intervenuto. È successo tutto velocemente. Mi sono avvicinato al mio compagno per aiutarlo e a un tratto mi sono ritrovato un coltello in testa".

Le indagini sull'aggressione in piazza Bellini

Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro. I tre turisti, che alloggiavano in un BnB di Ercolano, sarebbero stati aggrediti da un gruppo di napoletani in piazza Bellini, noto punto di ritrovo della movida a Napoli, recentemente inserito dalla Prefettura tra le tre zone rosse della città, che successivamente si sono dileguati senza lasciare tracce. Sarebbero stati dati fendenti utilizzando dei cocci di bottiglia. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere della zona. Il 27enne colpito al collo è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso, ed era il caso considerato più grave. Un altro coetaneo è stato portato all'Ospedale Pellegrini della Pignasecca ed è stato già dimesso con una prognosi di 30 giorni per trauma contusivo al volto. L’ultimo ha rifiutato le cure mediche.