Zone rosse a Napoli: l'elenco di tutte le strade vietate a violenti e pregiudicati deciso dalla prefettura L'ordinanza del Prefetto di Napoli sulle zone rosse: l'elenco con tutte le strade vietate dove scatterà l'obbligo di allontanamento per violenti e pregiudicati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via violenti, molestatori e pregiudicati dalle strade principali di Napoli. Le "zone rosse" istituite dal prefetto Michele Di Bari sono quattro e abbracciano importanti quartieri del centro storico: Vomero, Chiaia, Decumani e zona Garibaldi. Tra le aree interdette ci sono soprattutto le strade della movida cittadina, dove purtroppo frequentemente si registrano atti di violenza, vandalismo, consumo eccessivo di alcool, schiamazzi e degrado ambientale. Interdette, quindi, piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Aniello Falcone al Vomero; via Bausan, Vico Belledonne e San Pasquale a Chiaia; via Mezzocannone, piazza San Domenico Maggiore, Banchi Nuovi, piazza Bellini, via Costantinopoli, piazza Dante, Port'Alba e via Cisterna dell'olio al centro storico.

A chi sono rivolti i divieti nelle zone rosse di Napoli

L'ordinanza del Prefetto prevede l'allontanamento di violenti e pregiudicati dalle zone rosse e sarà in vigore per 88 giorni – 3 mesi circa, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025. Nello specifico, viene disposto il divieto di stazionare nelle zone cittadine "ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati" per droga, reati contro la persona, scippi, rapine, danneggiamento, invasione di terreni o edifici), detenzione e porto abusivo di armi, porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L'ordinanza del Prefetto

L'ordinanza del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, arriva a seguito delle direttive emanate dal ministero dell'Interno, guidato dal ministro Matteo Piantedosi, e già sperimentate in altre grandi città, come Milano e Torino. Nel caso di Napoli c'è stato un serrato confronto con la Questura, retta dal Questore Maurizio Agricola, che ha indicato le aree del territorio metropolitano più sensibili dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, dove si registrano fenomeni diffusi di degrado e criminalità, che spesso sfociano in episodi di violenza. Ma anche quelle dove sono più frequenti "gli assembramenti di persone dedite a comportamenti illegali che determinano la compressione della libertà dei cittadini e, attesa la persistenza dei fenomeni di degrado".

Il 31 dicembre scorso, quindi, si è tenuto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale il prefetto ha annunciatola proposta di "vietare l'indebito stazionamento di persone responsabili di attività illegali, disponendone l'allontanamento dai luoghi nevralgici e ad alta frequentazione per il benessere della popolazione, in vista di un accrescimento sia della sicurezza reale che di quella percepita dai cittadini, come di seguito individuate". Il provvedimento è stato subito sperimentato in occasione del concertone di Capodanno in piazza del Plebiscito della notte di San Silvestro.

Quali sono le strade delle Zone Rosse di Napoli

Le strade inserite nell'elenco delle quattro zone rosse (Vomero, Chiaia, Decumani e Garibaldi) sono state individuate all'interno delle aree caratterizzate da "significative problematiche di criminalità predatoria, connotate da situazioni di degrado urbano e sociale, spesso associato a fenomeni di marginalità, dove è necessario assicurare sempre più efficaci misure di contrasto finalizzate a garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini".

In queste zone sono stati segnalati frequenti episodi di risse e aggressioni violente, anche per futili motivi, in particolare durante la movida del weekend. La Prefettura sta seguendo il fenomeno da tempo. Infatti, prima dell'istituzione delle zone rosse, sono state disposte periodicamente diverse operazioni "Alto impatto", sia presso la Stazione ferroviaria di Napoli Centrale, che in periferia, che nelle aree della movida.

Ecco di seguito tutte le strade incluse nelle Zone Rosse di Napoli:

Quartiere Vomero (Zona Rossa 1)

Piazza Ferdinando Fuga

Piazza Vanvitelli

Via Aniello Falcone

Via Raffaele Morghen

Via Gianlorenzo Bernini

Via Scarlatti

Via Luca Giordano

Via G. Merliani

Via E.Alvino

Piazza Medaglie d'Oro

Piazza Immacolata

Piazza Leonardo

Piazza degli Artisti

Piazza Francesco Muzii

Piazzale San Martino

Via Michele Kerbaker

Piazza Cosimo Fanzago

Via Francesco Cilea, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Scarlatti e l'incrocio con Via San Domenico

Via Paisiello

Via Rossini

Largo Antignano

Quartiere Chiaia (Zona Rossa 2)

Piazza dei Martiri

Via Alabardieri

Vicolo Alabardieri

Via Carlo Poerio

Via Giuseppe Ferrigni

Via Giuseppe Fiorelli

Via de Mille

Via G. Filangeri

Via Nicola Nisco

Largo Ferrandina

Via Bisignano

Vico Sospiri

Via Santa Caterina a Chiaia

Via Cavallerizza a Chiaia

Vicoletto Belledonne a Chiaia

Via Vittorio Imbriani

Via Francesco Lomonaco

Via Vincenzo Cuoco

Via Giulio De Petra

Via Carducci

Largo Vasto

Via S. Pasquale

Via Torelli

Via Santa Teresa

Via Mariano d'Ayala

Via Vittorio Colonna

Via Ascensione

Piazzetta Ascensione

Via Bausan

Via Bisignano

Piazzetta Rodinò

Vico II Alabardieri

Piazza San Pasquale

Piazza Giovanni Amendola

Area piazza Garibaldi (Zona Rossa 3)

Piazza Garibaldi

Corso Novara nel tratto da Piazza Garibaldi fino ad incrocio con via Firenze

Corso Meridionale nel tratto dall'incrocio con Corso Novara fino all'incrocio con Via Porzio

Corso Lucci nel tratto da Piazza Garibaldi fino all'incrocio con via G. Ferraris

Via G. Ferraris nel tratto da incrocio con Corso Lucci fino all'imbocco con il raccordo autostradale

Via Bologna nel tratto da Piazza Garibaldi a Via Firenze

Via Firenze

Piazza P. Umberto

Piazza Leone

Corso Garibaldi nel tratto da P.Leone fino all'incrocio con Via Marina

Piazza G. Pepe

Via P.S. Mancini nel tratto da Piazza Garibaldi fino a via della Maddalena

Via Sigismondo Castromediano nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi fino all'incrocio con via Pica

Via Giuseppe Ricciardi nel tratto compreso tra Piazza Garibaldi fino all'incrocio con Via Pica

Via S. Spaventa nel tratto tra Piazza Garibaldi fino all'incrocio con Via Pica

Via Pica

Decumani (Zona Rossa 4)

Via Mezzocannone

Piazzetta Nilo

Vico Donnaromita

Via G. Paladino

Piazza San Domenico Maggiore

Via Benedetto Croce

Via S. Chiara

Via Banchi Nuovi

Largo Banchi Nuovi

Piazzetta Monticelli

Vico Pazzariello

Vico Candelora

Largo S. Giovanni Maggiore a Pignatelli

Via de Marinis

Vico S. Giovanni Maggiore

Via Ecce Homo

Largo S. M. La Nova

Via dei Carrozzieri a Monteoliveto

Piazza del Gesù

Calata Trinità Maggiore

Via D.Capitelli

Via Cisterna dell'Olio

Vico II Cisterna dell'olio

Vico Monteleone

Vico III Cisterna dell'olio

Vico Quercia

Via S. Sebastiano

Via S. Pietro a Maiella

Piazza Bellini

Piazza Miraglia

Via S.M. di Costantinopoli

Via V. Bellini

Piazza Dante

Via Port' Alba