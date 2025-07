video suggerito

Maltempo, bomba d'acqua nel Napoletano, a Bacoli strade come fiumi: "Nubifragio più forte degli ultimi anni" Strade allagate in diverse zone della provincia di Napoli per i temporali che si sono abbattuti sulla Campania questa mattina. A Bacoli strade allagate, il sindaco: "Grave nubifragio". Ambulanze del 118 impantanate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua sul Napoletano. Poco più di un'ora di pioggia, dopo il caldo torrido degli scorsi giorni, basta a scatenare il caos. Saltano le fognature e le strade si allagano nella provincia. Mentre nel capoluogo al momento si registrano disagi soprattutto a Posillipo e Vomero. A Bacoli le strade diventano come fiumi. Una situazione critica è durata dalle 9 alle 11, circa, di oggi, lunedì 7 luglio 2025. In difficoltà anche i soccorsi, con le ambulanze del 118 impantanate, come racconta Manuel Ruggiero, di Nessuno Tocchi Ippocrate: "Ci arrivano segnalazioni preoccupanti dal territorio di Bacoli, duramente colpito dal violento nubifragio che ha interessato l’area metropolitana di Napoli nelle ultime due ore. Le strade risultano completamente allagate, con gravi disagi alla circolazione e, soprattutto, difficoltà per i mezzi di soccorso nel raggiungere tempestivamente i luoghi di intervento". Questa mattina si sono registrate anche tempeste di fulmini sul Golfo di Napoli. L'allerta meteo della protezione civile durerà almeno fino a mezzanotte.

Ruggiero si rivolge alle istituzioni: "La situazione resta in continua evoluzione e monitoraggio, ma è evidente che eventi meteo estremi come questo mettono ancora una volta in crisi l’intero sistema di emergenza territoriale, già messo a dura prova dalla carenza di infrastrutture e dalla scarsa manutenzione delle reti urbane. Chiediamo alle istituzioni locali e regionali di intervenire con urgenza per garantire la viabilità minima necessaria ai soccorsi e per tutelare la sicurezza della popolazione".

Il sindaco Josi della Ragione: "Bomba d'acqua, tra le più forti"

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha commentato sul suo profilo facebook:

Siamo in strada. Si è appena abbattuta su Bacoli una bomba d’acqua tra le più importanti mai registrate in città negli ultimi decenni. Una tempesta fortissima. In meno di un’ora, registriamo la caduta di 90 mm d’acqua. È la quantità più elevata, al momento, che le stazioni meteo hanno registrato in tutta la provincia di Napoli. Ho immediatamente attivato il Centro Operativo Comunale per affrontare l’emergenza. Ed ho disposto la disattivazione di tutte le ZTL per favorire un miglior deflusso di auto. Stiamo in strada con gli agenti di Polizia Municipale e gli operai ed i tecnici dell’Ufficio Tecnico e dell’Ufficio Manutenzione. Stiamo rispondendo a tutte le segnalazioni che ci giungono. Non lasceremo nessuno solo.

E conclude:

Esorto i cittadini, durante questo tipo di temporali, a non uscire di casa. E, se in auto, ad accostare e attendere che il maltempo finisca. Sono vere e proprie calamità naturali che fanno danni in tutta Italia. E non solo. Vanno affrontati con assoluta cautela e attenzione. Ricordo a tutti che l’allerta meteo resterà in corso per l’intera giornata di oggi. Ci sono e ci saranno disagi. Non fatevi prendere dal panico. Li affronteremo con la massima urgenza. Insieme. Le opere di prevenzione che abbiamo attivato in questi mesi, permetteranno un veloce deflusso di acqua appena la situazione climatica sarà migliore. Siamo al vostro fianco.