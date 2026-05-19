Anticiclone Africano su Napoli da mercoledì: 30°C nel weekend, ma giovedì arriva il Maestrale

Giacche a vento nell'armadio, ombrelli riposti. Da mercoledì 20 maggio l'Anticiclone Africano prende il controllo del Mediterraneo e porta sulla Campania il primo caldo vero dell'Estate 2026: 28°C già giovedì, con punte fino a 30-31°C all'ombra entro domenica. Lo certifica Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, che parla di «escalation termica» destinata a uniformare le temperature da Nord a Sud della Penisola. Prima del ribaltone, martedì 19 porta ancora qualche rovescio e temporale sparso sui rilievi appenninici campani e sulle zone interne. Nulla di paragonabile ai giorni scorsi, ma sufficiente a mantenere alta l'attenzione. Solo quando la bolla d'aria calda africana conquisterà anche le quote più alte della troposfera – mercoledì mattina – l'atmosfera si stabilizzerà in modo definitivo.

C'è però un dettaglio che riguarda direttamente il Sud. Nella seconda metà della settimana un temporaneo calo di pressione in quota attiverà venti di Maestrale tesi, a tratti forti, a partire da giovedì 21 tra Puglia, Basilicata e Calabria. Risultato paradossale: farà più caldo al Centro-Nord che nelle regioni meridionali. La parentesi ventosa, precisa Tedici, è destinata a esaurirsi entro sabato, lasciando poi spazio al caldo uniforme del weekend.

Cosa aspettarsi nel weekend

Da venerdì in poi il quadro si consolida: sole pieno su tutta la Campania, temperature che sfiorano i 30-31°C nelle ore centrali del giorno, notti ancora fresche e gradevoli. Condizioni ideali per chi si avvicina al mare, ma con una raccomandazione precisa dagli esperti: evitare l'esposizione diretta nelle ore centrali della giornata e proteggere anziani e bambini, le fasce più vulnerabili al primo caldo stagionale. Un avvertimento vale anche per chi si illude che maggio sia ancora "sicuro": la potenza dei raggi UV di fine maggio è paragonabile a quella di fine luglio. Crema solare consigliata, quindi, già dal prossimo weekend per chi ha la pelle sensibile e decide di prendere il sole sul Lungomare come sulle spiagge del Cilento.