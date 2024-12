video suggerito

Le zone rosse di Napoli: dove sono e cosa succede fino a marzo 2025 A Napoli la Prefettura istituisce 4 zone rosse: per pregiudicati e violenti divieto di stazionamento in strada. Dureranno fino a marzo 2025. Ecco dove sono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Il prefetto istituisce le zone rosse a Napoli per Capodanno ma saranno in vigore fino a marzo 2025. Vietato lo stazionamento all'interno del perimetro per violenti, molesti e pregiudicati per reati di droga, armi e furti. Arriva anche nel capoluogo partenopeo il provvedimento voluto dal Ministero dell'Interno per le grandi città e ribattezzato "modello Milano", dove è entrato in vigore tre giorni fa.

A Napoli 4 zone rosse: via pregiudicati e violenti

Sono 4 le zone rosse individuate a Napoli dal Prefetto Michele Di Bari: Chiaia, Vomero, Decumani e stazione Garibaldi. Si tratta delle aree considerate più a rischio di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità.

In tali contesti il prefetto adotterà un provvedimento contingibile ed urgente, della durata di 3 mesi decorrenti, di divieto di stazionamento ai soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree – e risultino già destinatari di segnalazioni all'autorità Giudiziaria reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti a offendere.

Una strada dei Decumani a Napoli / immagine di repertorio

La decisione del Comitato per la Sicurezza di Napoli

La decisione è stata assunta nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Nicola Di Bari, che si è tenuto questa mattina. L'obiettivo è accrescere ulteriormente gli standard di prevenzione e repressione. Presenti al tavolo l’Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli, Antonio De Iesu, del Questore, Maurizio Agricola, del Comandante provinciale dei Carabinieri, Biagio Storniolo, del Comandante della Polizia Locale, Ciro Esposito e dei rappresentanti del Comando provinciale delle Guardia di Finanza e dell’Esercito italiano.

I provvedimenti di sicurezza per Capodanno 2025 a Napoli

Ma il piano sicurezza della Prefettura partirà fin da subito con il potenziamento delle forze dell'ordine in strada già da oggi. A Napoli per il concerto in piazza Plebiscito ci saranno 800 operatori. Una decisione assunta anche in considerazione della maggiore affluenza di persone nei luoghi pubblici per le festività, al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle manifestazioni.

I controlli, con il coinvolgimento della Polizia locale, si concentreranno nelle zone dei baretti di Chiaia, al quartiere Vomero e al centro storico. Zone della movida con maggiore concentrazione di esercizi commerciali, dove, solitamente, si riscontra un movimento di persone più elevato. Inoltre, è stata pianificata l’intensificazione dei servizi di controllo presso gli scali portuali, aeroportuali, ferroviari e nelle zone particolarmente a rischio, al fine della prevenzione e del contrasto di eventi criminosi.

Il piano viabilità del Comune di Napoli: strade chiuse

Il Comune di Napoli ha predisposto appositi dispositivi di limitazione del traffico veicolare, dalle ore 18,00 del 31 dicembre fino a cessate esigenze del 1° gennaio 2025, nelle aree interessate dai concerti e dalle manifestazioni pirotecniche programmate, quali il Lungomare e il centro cittadino per assicurare il flusso e il deflusso dei veicoli nonché per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Adottata un’ordinanza che dispone il divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nelle vie maggiormente interessate dal fenomeno della movida (Chiaia – baretti, centro storico, quartieri Spagnoli e Vomero).

Vietata da apposita ordinanza sindacale la vendita ed il possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum introdurre e far esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti nelle aree di Piazza del Plebiscito, del Lungomare di Via Caracciolo e Via Partenope, Peraltro il regolamento comunale già prevede il divieto dell’accensione di fuochi artificiali sulla pubblica via.

Barriere anti-terrorismo in centro e al Vomero

Infine nei giorni scorsi è stato completato il posizionamento di dissuasori e new jersey nelle zone del capoluogo maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale. Le predette strutture sono state collocate dal Comune di Napoli nelle aree di accesso ai luoghi più frequentati e di maggiore aggregazione dei cittadini nonché di quelle destinate ad ospitare eventi. Tali misure rafforzano i dispositivi già in atto per le festività natalizie.

Il Prefetto: "Decisione dopo attentato Magdeburgo"

Il Prefetto Michele Di Bari ha motivato la decisione di intensificare la sicurezza a Napoli a seguito dell'attentato ai mercatini di Magdeburgo in Germania:

In prefettura nelle ultime settimane si sono svolte almeno tre riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno riguardato alcune zone della città, ma non solo a Napoli, anche nella città metropolitana. A Napoli, dopo l'attentato di Magdeburgo, abbiamo installato anche dei New Jersey, in diverse zone. Abbiamo anche adottato una serie di misure molto mirate per prevenire determinati fenomeni. Questo già è un modulo e un dispositivo di vigilanza e di controllo del territorio che già è in in atto.

Resta alta l'allerta per il rischio terrorismo, sottolinea il rappresentante di Governo:

La preoccupazione come l'allarme sono componenti dell'umano. E questo significa che quanto più noi abbiamo la responsabilità di tutelare le persone, di vigilare sui luoghi di aggregazione, tanto più la preoccupazione deve scemare e deve trovare, far trovare posto alla responsabilità. Noi stiamo replicando un modulo attuativo della vigilia di Natale che è andato molto bene e lo stiamo adottando anche per la giornata odierna e per domani. Io mi sento responsabile, preoccupato nella misura in cui tutto ciò che riguarda la sicurezza e la vigilanza è una sicurezza e vigilanza a cui io mi affido e mi fido, soprattutto alle forze di polizia, alle donne, agli uomini in divisa che ringrazio perché mentre altri sono in festa, queste centinaia e centinaia di persone sono al servizio della comunità.