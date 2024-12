video suggerito

Capodanno Napoli 2025, piano traffico: piazza Plebiscito chiusa 3 giorni, strade vietate sul Lungomare Il piano viabilità del Comune per i festeggiamenti di Capodanno 2025, dal 30 dicembre al 1 gennaio: strade vietate e percorsi alternativi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza del Plebiscito chiusa per 3 giorni in occasione dei Festeggiamenti di Capodanno 2025 a Napoli. Il piano traffico, a quanto apprende Fanpage.it, è pronto e sarà ufficializzato nelle prossime ore. Il dispositivo di viabilità prevede divieti di transito e di sosta, con percorsi alternativi, in una vasta area che va da via Acton, a piazza del Plebiscito, alla Rotonda Diaz, con particolari divieti per ciascuna delle tre giornate degli eventi, lunedì 30 e martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025.

Tre giorni di concerti e spettacoli a Napoli per salutare il 2025

Anche quest'anno, infatti, il Comune di Napoli ha organizzato il “Capodanno lungo”, con gli spettacoli e i concerti spalmati su tre giorni, che quest'anno costerà circa 500mila euro. Il 30 dicembre in piazza del Plebiscito ci sarà il Contest dei Giovani 2024 realizzato dalla società “10 & Lode Management srls”.

La sera del 31 dicembre, nella stessa piazza, ci sarà il Concertone gratuito con Loredana Bertè, James Senese e gli altri ospiti, in onore di Pino Daniele, organizzato da “Che Spettacolo Srl”. Il parcheggio van dei camerini degli artisti sarà in via Generale Orsini. Sul Lungomare, invece, nell'area di piazza Vittoria e della Rotonda Diaz è previsto il format Musicale “Bit Fest Back in Town” di “The Band Agency srl”, che curerà anche l'evento del 1 gennaio dalle 17 alle 24.

Ecco di seguito il piano traffico del Comune di Napoli per Capodanno 2025, diviso per i tre giorni di festa:

Dispositivo di viabilità del 30 dicembre 2024

1) Istituire per il giorno 30 dicembre 2024 dalle ore 18:30 e fino a cessata esigenza:

a) del divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine:

a.1) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

a.2) in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall'intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

a.3) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4) piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.5) in via Cesario Console;

b) il senso unico di circolazione:

b.1) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia;

b.2) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

c) la sospensione:

c.1) in via San Carlo e in piazza Carolina dell'area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

c.2) in via San Carlo e in via Cesario Console dell'area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

Piano viabilità del 31 dicembre

2) Istituire per il giorno 31 dicembre 2024 dalle ore 18:30 e fino a cessata esigenza.

a) del divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine:

a.1) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e l'edificio del Comiliter (palazzo Salerno);

a.2) in via Vittorio Emanuele III e via San Carlo, dall'intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

a.3) in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;

a.4) piazza Santa Maria degli Angeli, via Gennaro Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia e via Giovanni Nicotera (tratto da via Santa Teresella degli Spagnoli a piazza Santa Maria degli Angeli) eccetto: i veicoli dei residenti e i veicoli muniti di contrassegno "H" con invalido a bordo diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal divieto, i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.5) in via Cesario Console;

a.6) in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

a.7) in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

a.8) in via Alessandro Dumas padre;

a.9) in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

a.10) in Borgo Marinari;

a.11) in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

a.12) in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;

b) l'obbligo, per i veicoli circolanti in via Carlo de Cesare, di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo;

c) il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via Carlo de Cesare a quella di via Santa Brigida;

d) l'obbligo per i veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia;

e) il divieto di sosta con rimozione coatta:

e.1) in via Cesario Console, nel tratto compreso tra piazza Plebiscito e via Santa Lucia, eccetto i veicoli dei possessori di posto H personalizzati.

f) la sospensione:

f.1) in via San Carlo, in via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina dell'area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

f.2) in via San Carlo e in via Cesario Console dell'area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

f.3) del percorso di mobilità ciclistica nei tratti di strada interessati dagli eventi.

Piano traffico di Capodanno, 1 gennaio 2025

3) Istituire dalle ore 1.00 del 1 gennaio 2025 e fino a cessate esigenze dello stesso giorno, in caso di necessità, per motivi di sicurezza veicolare e pedonale stabiliti dal Servizio Polizia Locale,

il divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine, nonché l'interdizione della della pista ciclabile tra piazza Vittoria e la Comune di Napoli Data: 19/12/2024, PG/2024/1102610 Rotonda Diaz.