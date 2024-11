video suggerito

Capodanno 2025 a Napoli, concerto in onore di Pino Daniele con Loredana Bertè e James Senese Show di Capodanno col concerto in piazza del Plebiscito il 31 dicembre dalle 20,40 in onore di Pino Daniele, con James Senese, Loredana Bertè, Raiz e Sal Da Vinci, show al PalaVesuvio e Dj set sul Lungomare. Eventi dal 29 dicembre al 1 gennaio 2025: il programma con tutti gli spettacoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Show di Capodanno lungo anche nel 2025 a Napoli, con 4 giorni di concerti, spettacoli ed eventi che prenderanno vita in piazza del Plebiscito, sul Lungomare e al Palavesuvio. Si tratta della terza edizione della quattro giorni del concertone di Capodanno che si terrà il 29, 30 e 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 – una particolarità che ha solo Napoli nel panorama italiano – con il concertone che sarà dedicato a Pino Daniele, nell’anniversario dei 10 anni della scomparsa che ricadrà il 4 gennaio prossimo. Ospiti di eccezione Loredana Bertè, James Senese, Raiz e Sal Da Vinci, che saliranno sul palco del Plebiscito la notte di San Silvestro per salutare l’ultimo giorno del 2024 con il brindisi di fine anno. Poi, Dj set sul Lungomare, come di consueto, con Deborah De Luca e Riva Starr.

In piazza del Plebiscito sarà allestito il palco per gli eventi, all’altezza delle due statue equestri. L’ingresso sarà libero e gratuito. Il Comune di Napoli e l’Anm stanno valutando il prolungamento delle corse notturne della metro Linea 1. “Anche quest’anno – commenta a Fanpage.it l’avvocato Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato industria musicale e dell’audiovisivo del sindaco Gaetano Manfredi – per la terza volta il Capodanno a Napoli è una festa del live, in seno al progetto di Napoli città della musica, con attenzione ai giovani talenti, alla tradizione che guarda però al futuro”.

Il programma degli spettacoli di Capodanno 2025 a Napoli

Il programma di Capodanno 2025 si preannuncia molto ricco, con 4 giorni di spettacoli che interesseranno piazza del Plebiscito, il PalaVesuvio e il Lungomare di via Partenope e via Caracciolo, nonché la Colonna Spezzata. Di seguito il programma degli eventi di Capodanno 2025.

Capodanno 2025, il Concerto di E'Zezi apre lo spettacolo al PalaVesuvio

Si parte domenica 29 dicembre al PalaVesuvio di Napoli Est, dove andrà in scena il concerto del gruppo E' Zezi, per il 50esimo anniversario, dedicato alla canzone napoletana. Un modo per valorizzare la tradizione, ma con uno sguardo al futuro perché l’evento è rivolto ai giovani. Nella seconda parte dello show sono previste le esibizioni anche di Arisa, Roberto Colella e Maldestro.

Urban Rap in scena il 30 dicembre: Geolier tra i giudici

Lunedì 30 dicembre, lo spettacolo, invece, si sposterà in piazza del Plebiscito, dove sarà allestito per l’occasione il palco tradizionale. Sarà valorizzato un altro genere musicale, oggi al centro dell’industry, ossia l’urban rap, dove Napoli è protagonista, con un contest per i giovani. Al vincitore sarà prodotto un videoclip. In questa occasione si esibiranno nomi di grido, come Andy Killa, Lele Blade, Ernia e Frezza. Nella giuria ci saranno Geolier e Luché.

Il concerto dedicato a Pino Daniele a Capodanno 2025, l'evento del 31 dicembre

Il 31 dicembre si terrà il concertone in piazza del Plebiscito dedicato a Pino Daniele visto che il 4 gennaio ricorrono i 10 anni dalla scomparsa. Sul palco, a partire dalle 20,40, saliranno James Senese, tra i volti più noti al mondo della musica italiana, maestro del Jazz e legatissimo a Pino, e Raiz, cantautore di fama internazionale, nonché attore amatissimo dal pubblico, in particolare i giovani, dove è molto conosciuto anche grazie alla sua partecipazione a Mare Fuori. Ci sarà un contest dedicato ai giovani talenti.

Subito dopo partirà il concerto di Loredana Bertè, la regina della musica pop rock italiana, che accompagnerà il pubblico fino al brindisi della mezzanotte. Quindi, lo show proseguirà con Sal Da Vinci. Contemporaneamente sul Lungomare di via Partenope partirà il DJ Set, con Deborah De Luca e Riva Starr. Anche qui ci sarà un contest per giovani Dj.

1 gennaio 2025: jam session sul Lungomare

Ma non finisce qui. Mercoledì 1 gennaio 2025 lo spettacolo riparte nel pomeriggio. Location Colonna Spezzata, nei pressi del Lungomare di via Caracciolo, dove dalle 16,00 alla mezzanotte ci sarà la jam session con musica chill out.