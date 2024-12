Capodanno 2025 a Napoli, 4 giorni di eventi: sul palco anche Geolier, Loredana Bertè e Sal Da Vinci

video suggerito

Presentato questa mattina il programma di Capodanno 2025 a Napoli: quattro giorni di eventi, dal 29 dicembre al 1° gennaio, che vedranno tantissimi protagonisti della scena musicale italiana ed internazionale alternarsi in vari punti della città. Spettacolo principale, ovviamente, la notte di Capodanno a Piazza del Plebiscito, urato nella produzione da Pino Oliva e nella direzione artistica da Gianni Simioli. "Vogliamo festeggiare l’anima della nostra città ed augurarci che il 2025 sia un anno ancora più bello, di crescita, di solidarietà e di pace, un messaggio che non può che partire da Napoli", ha detto il sindaco Gaetano Manfredi durante la presentazione dell'evento, "abbiamo deciso di continuare con questa tradizione di festeggiare dal 29 dicembre al primo gennaio, avremo ovviamente Piazza Plebiscito e il Lungomare al centro del nostro Capodanno però anche una serata molto bella a Ponticelli proprio per dare il segnale di una città policentrica, aperta, che festeggia in tutte le zone e con tutti i suoi abitanti. È stato un anno importante di consacrazione della crescita della città e del consolidamento delle tante iniziative musicali e culturali che stiamo organizzando".

Il concerto di Capodanno a Napoli

Si terrà naturalmente in Piazza del Plebiscito il concerto di Capodanno a Napoli: evento dedicato a Pino Daniele che vedrà sul palco Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, ma anche Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, i Ditelo Voi e Gigi Soriani. Cinque le ore di spettacolo, che inizierà alle 20.30 nella piazza cittadina. Poco distante, sul Lungomare Caracciolo tra Rotonda Diaz e Piazza Vittoria, il "Bit Fest – Back in Town", con maratona di club music tra elettronica, dance, funk e pop, e le guest internazionali Deborah De Luca e Riva Starr, con set che vedranno in consolle i dj Marco Corvino, Danilo De Santo e Ellynora.

Gli altri appuntamenti

Domenica 29 dicembre, al PalaVesuvio di Ponticelli doppio show con "Napoli Canta" alle 20.30 e i 50 anni di carriera del gruppo operaio ‘e Zezi alle 22.30 con il maestro Peppe Barra. Il 30 dicembre, invece, il contest "Giovani promesse di Città della Musica" con Geolier e Luchè in viste di giudici sul palco di piazza Plebiscito. A seguire, il grande live con Ernia, SLF, Frezza, Coco, ed Enzo Dong, presentati da Gianni Simioli. Poi, dopo il grande spettacolo della notte di Capodanno, il 1° gennaio, ci sarà il concerto del coro That’s Napoli Live Show alle 12 in Piazza del Municipio, con 16 voci e 7 musicisti impegnati in mash up tra grandi classici della canzone napoletana e hit internazionali con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna rossa” e “Mas que nada” di Sergio Mendes, mentre dalle 17.00 a mezzanotte a Piazza Vittoria una maratona live con i Ragazzi di CIOÈ, Brugnano, Jovine, Tartaglia, Balbucea, Simona Boo, Sabba, Greg Rega, Tony Esposito.