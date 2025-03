video suggerito

Sal Da Vinci festeggia 40 anni di carriera: concerto speciale in piazza del Plebiscito Il cantante napoletano festeggia in questo 2025 i 40 anni di carriera: per l'occasione speciale ha programmato un concerto in piazza del Plebiscito il prossimo 6 settembre.

A cura di Valerio Papadia

È l'autore di uno dei tormentoni della scorsa estate, quel "Rossetto e caffè" che ha portato anche sul palco dell'Ariston, durante la serata duetti dell'ultimo Festival di Sanremo: è Sal Da Vinci, cantautore napoletano che, in questo 2025, festeggia 40 anni di carriera. Per festeggiare questo traguardo, Da Vinci ha così deciso di regalarsi, ma soprattutto di regalare ai suoi tanti fan, un concerto speciale: "Stasera che sera! Speciale Edition", evento che si terrà il 6 settembre 2025 in piazza del Plebiscito a Napoli. L'evento per i 40 anni di carriera arriva dopo il grande successo dello spettacolo "Stasera che sera" che Sal Da Vinci ha portato al Teatro Augusteo di Napoli per 24 repliche.

La carriera di Sal Da Vinci

Classe 1969, in realtà Sal Da Vinci è nato a New York, negli Stati Uniti, dal momento che in quel periodo il papà, Mario Da Vinci, noto cantante anche lui, era in tournee oltreoceano. Precoce è la passione di Sal Da Vinci per la musica: si esibisce per la prima volta davanti a un pubblico pagante alla tenera età di 6 anni, mentre nel 1976, a 7 anni, incidente la sua prima canzone, un duetto in coppia proprio con il padre Mario; al 1978, invece, risale il suo debutto cinematografico. Negli anni alterna la recitazione, sia al cinema che a teatro, con la musica, alla quale si è maggiormente dedicato nel corso della sua carriera: nel 2009 partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Non riesco a farti innamorare" che si classifica al terzo posto.