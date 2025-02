Rissa a piazza Bellini tra napoletani e turisti: tre tedeschi feriti, uno è in prognosi riservata

video suggerito

Tre turisti tedeschi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata con alcuni napoletani questa notte in piazza Bellini. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli. Indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del tutto ed identificare i responsabili. Non si conosce ancora il casus belli della rissa, che potrebbe essere scoppiata per futili motivi: ma i militari dell'Arma non scartano al momento nessuna ipotesi. I tre turisti tedeschi sarebbero stati aggrediti con bottiglie di vetro da alcuni napoletani che sono riusciti subito dopo a far perdere le proprie tracce.

Uno dei turisti tedeschi è finito all'ospedale Antonio Cardarelli in codice rosso: ha una ferita lacero contusa alla gola e si trova in prognosi riservata. Si tratta del turista che ha riscontrato le ferite più gravi fra i tre aggrediti. Il secondo è stato portato all'ospedale Pellegrini di Napoli dove gli è stato riscontrato un trauma contusivo al volto ed è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Il terzo turista tedesco ha invece rifiutato le cure mediche. I carabinieri della compagnia Napoli Centro sono ora al lavoro per per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili: si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona ed eventuali testimoni della rissa, esplosa nella notte in quello che è il cuore della movida partenopea, mentre fondamentale sarà anche verbalizzare le dichiarazioni dei tre feriti, che potrebbero aiutare sia a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda sia dare un nome o un volto ai responsabili.