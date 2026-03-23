Rissa tra 20 giovani a Caivano: ragazzo in prognosi riservata per le botte, altri due accoltellati

I carabinieri hanno individuato e fermato il giovane che ha sferrato le coltellate: si tratta di un 22enne. Indagini in corso per identificare gli altri partecipanti alla violenta rissa.

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Notte di sangue, quella appena trascorsa, a Caivano, cittadina dell'hinterland a Nord di Napoli: in pieno centro, in corso Umberto I, è scoppiata una violenta rissa tra giovani e giovanissimi, circa una ventina di persone in tutto. Nel corso della violenta colluttazione è spuntato anche un coltello: due ventenni sono stati feriti dai fendenti e sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Frattamaggiore e all'ospedale Cardarelli di Napoli; le loro condizioni non sarebbero gravi. Sono preoccupanti, invece, le condizioni di salute di un 22enne, che è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano di Giugliano a causa delle botte ricevute.

Un 22enne è stato arrestato per tentato omicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Caivano e quelli della locale stazione, che hanno identificato e fermato un giovane di 22 anni originario di Viareggio e incensurato: sarebbe stato lui a sferrare le coltellate ai due coetanei. Pertanto, il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed è in attesa di giudizio. Proseguono le indagini dei militari dell'Arma per identificare tutte le persone coinvolte nella violenta rissa e per ricostruire le motivazioni che l'hanno generata.