Il Borgo Marinari a Napoli rifatto con i basoli rossi e scuri: 4 mesi di lavori

Pronto il progetto di restyling del Borgo Marinari di Napoli: 4 mesi per rifare la pavimentazione. I lavori costeranno 860mila euro.

Il Borgo Marinari di Napoli

Il Borgo Marinari di Napoli rimesso a nuovo con i basoli rossi e scuri. Il progetto per ripavimentare uno dei luoghi iconici del capoluogo partenopeo, dove si trovano il Castel dell'Ovo e i ristoranti rinomati, a quanto apprende Fanpage.it, è pronto. I lavori costeranno 860mila euro e dureranno 4 mesi (117 giorni naturali e consecutivi). L'area di intervento è stata suddivisa in tre zone principali, per ciascuna delle quali è stata ipotizzata una metodologia esecutiva specifica in funzione dello stato di conservazione della pavimentazione. L'area 1 comprende il lungo ponte che dà accesso da via Partenope al borgo sarà rifatta con il basolato rosso attuale, che è anche quello messo meglio. Basolato scuro uniforme, invece, per le altre due aree: la rampa di accesso, dove ci sono piastrelle rotte e avvallamenti, e quella del borgo, anche questa piena di buche. nel complesso il restyling riguarderà circa 3.500 metri quadrati di pavimentazione.

L’obiettivo dell’intervento di manutenzione straordinaria della pavimentazione del Borgo Marinari – spiega il Comune – è quello di una migliore accessibilità al complesso monumentale nella sua interezza. Saranno rimosse anche le barriere architettoniche. Il Borgo Marinari sul Lungomare di Napoli – anche questo oggetto di un profondo e lungo restyling che si concluderà entro novembre – è una delle mete turistiche più famose della città, grazie alla presenza del Castel dell'Ovo – scenario gettonatissimo per i book fotografici dei matrimoni – e dei numerosi ristoranti rinomati. Per questo motivo è anche una delle zone a maggior transito di turisti. Cosa che aumenta col tempo l'usura dei basoli della pavimentazione, sulla quale influiscono anche l'azione combinata degli agenti meteo-marini, il parziale cedimento dei sottofondi sabbiosi e il carico indotto dal transito dei mezzi di servizio per l'approvvigionamento delle attività ricettive.

Il ponte del Castel dell'Ovo con basoli rossi (a sinistra). Il Borgo marinari (a destra)

Cantieri per 4 mesi al Borgo Marinari

Allo stato attuale l’accesso al complesso monumentale del Castello avviene tramite un ponte, pavimentato con basolato rosso che presenta dissesti localizzati e lacune nella fugature delle pietre. Per accedere al Borgo, si percorre una rampa, denominata passaggio Castel dell’Ovo, pavimentata con basolato scuro che allo stato attuale presenta diffuse rotture superficiali, avvallamenti e buche che costituiscono un rischio per i pedoni che la percorrono. La pavimentazione delle strade che costituiscono il Borgo Marinari, è in basolato scuro con avvallamenti e buche in corrispondenza di caditoie e pozzetti e nei tratti di passaggio dei veicoli.

Leggi anche Movida Napoli, nuova ordinanza per la zona di piazza Bellini per i prossimi 4 mesi

I lavori prevedono l'installazione della recinzione di cantiere per impedire l'accesso ai non addetti e la posa della segnaletica stradale. La rimozione del basolato, che avverrà manualmente, una mattonella alla volta, con rimozione dei materiali di risulta. Lo sbancamento della sede stradale e la preparazione del letto di posa con sabbia e cemento o materiale arido. Il ricollocamento dei basoli nuovi o recuperati con relativa sigillatura dei giunti. Il lavaggio della pavimentazione e l'applicazione di una malta specifica. In alcuni casi i basoli nuovi potranno essere recuperati da altri cantieri del centro storico di Napoli.