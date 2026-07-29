Movida Napoli, nuova ordinanza per la zona di piazza Bellini per i prossimi 4 mesi

Il Comune di Napoli ha emanato una nuova ordinanza per la zona di Piazza Bellini e zone limitrofe, in vigore fino al 29 novembre prossimo.

Immagine di repertorio

Una nuova ordinanza per regolare la movida in piazza Bellini e zone limitrofe: il Comune di Napoli ha emanato il nuovo documento nella giornata di oggi, e sarà in vigore fin da subito e per i prossimi quattro mesi, fino cioè al 29 novembre, quando è previsto un nuovo monitoraggio acustico da parte dell'Arpa Campania per verificare l'efficacia delle misure adottate.

"Le disposizioni sono state adottate, con ordinanza sindacale, a seguito dei monitoraggi effettuati dall'ARPAC e delle pronunce del Tribunale di Napoli che hanno evidenziato il persistente superamento dei limiti di rumorosità, soprattutto nelle ore serali e notturne", fa sapere Palazzo San Giacomo, il cui obiettivo "è conciliare le esigenze delle attività economiche e della socialità, con il diritto al riposo dei residenti, intervenendo sui fenomeni di aggregazione che sono la principale causa di disturbo acustico in quell’area", si legge in una nota.

Queste le misure previste dal Comune di Napoli:

divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22.30 alle ore 6.00 del giorno successivo;

chiusura degli esercizi dalla domenica al giovedì alle ore 1.00, con ulteriori 30 minuti consentiti per il ricovero delle attrezzature e la pulizia dei locali;

chiusura il venerdì e il sabato alle ore 2.00, con una tolleranza di 30 minuti per le operazioni di chiusura e pulizia;

riapertura delle attività consentita dalle ore 6.00.

"Le prescrizioni riguardano tutte le tipologie di esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali, compresi i distributori automatici presenti nell'area interessata", conclude ancora Palazzo San Giacomo. Il provvedimento, come detto, resterà in vigore per quattro mesi almeno, fino al 29 novembre. Ma non è esclusa una proroga in vista delle successive festività natalize.