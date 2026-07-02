Teatro Sannazaro, dopo il rogo la nuova stagione alla Mostra d’Oltremare di Napoli

L’accordo annunciato oggi a Palazzo San Giacomo. Il sindaco Manfredi: “Soluzione più adatta per ospitare la prossima stagione del Teatro Sannazaro”

Il Teatro Sannazaro di Napoli prima e dopo l’incendio

Il Teatro Sannazaro riparte: in attesa della ricostruzione della "bomboniera di Chiaia", la nuova stagione teatrale 2026/2027 si terrà al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di Napoli. L'accordo è stato trovato oggi con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, il presidente e la consigliera delegata della Mostra d'Oltremare Remo Minopoli e Maria Caputo, la direttrice artistica e l’amministratore delegato del Teatro Sannazaro Lara Sansone e Salvatore Vanorio,

In questo modo, seppure in un altro punto della città, verrà salvaguardato il patrimonio artistico, culturale e occupazionale fino al completamento dei lavori di ricostruzione del Teatro Sannazaro. L'accordo, in caso di bisogna, potrà essere ulteriormente rinnovato. "Fin dall'inizio abbiamo individuato nel Teatro Mediterraneo la soluzione più adatta per ospitare la prossima stagione del Sannazaro", il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, "Resta fermo il nostro obiettivo di riportare il teatro nella sua sede storica e continueremo a sollecitare tutte le istituzioni coinvolte affinché vengano rispettati gli impegni assunti per la sua ricostruzione".

"Siamo particolarmente lieti di avviare questa collaborazione con il Teatro Sannazaro", ha invece aggiunt la consigliera delegata Maria Caputo. Nei momenti di difficoltà le istituzioni devono saper fare rete e sostenersi reciprocamente, tutelando le maestranze, gli artisti e il pubblico che ogni giorno danno vita al teatro. Abbiamo lavorato con convinzione perché questa soluzione si concretizzasse in tempi rapidi. È un segnale importante di collaborazione istituzionale che dimostra la capacità di Napoli di reagire unita, mettendo al centro la cultura e le persone che la rendono possibile".