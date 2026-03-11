Il Teatro Sannazaro sarà acquistato dal Ministero: l’annuncio del ministro Giuli

Il Teatro Sannazaro di Napoli prima e dopo l’incendio

Il teatro Sannazaro sarà "acquisito dal ministero della Cultura". Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Napoli, al termine di una riunione in Prefettura alla quale hanno partecipato anche i proprietari del teatro Sannazaro stesso, distrutto da un incendio il 17 febbraio scorso e sulla cui sorte si è parlato a lungo nell'ultimo mese.

L'incendio che ha letteralmente divorato il Teatro Sannazaro è ancora oggetto d'indagine. I tempi per la ricostruzione sono lunghi, e in molti si sono chiesti in questo mese quale sarebbe stato il suo destino. L'annuncio del Ministro della Cultura permette di "respirare" anche i proprietari: la struttura infatti è interamente di proprietà privata. Probabile che, dopo l'acquisto da parte del ministero, sarà più veloce la ricostruzione: nel frattempo gli spettacoli sono stati spostati altrove, per cercare di limitare i danni anche per quanto riguarda la stagione teatrale vera e propria.

Alla riunione erano presenti anche il prefetto Michele di Bari, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e, oltre al ministro Giuli ed ai proprietari dell'edificio di via Chiaia, anche i gestori del teatro. "È stata una riunione molto concreta, il prefetto è stato velocissimo", ha commentato Giuli, "Il ministero sta acquistando un blasone, un posto che ha un'anima, un'anima che benché sia ferita è viva. Non sono ceneri ma i resti di un incendio da cui rinascerà come una fenice, sarà un magnifico Sannazaro".