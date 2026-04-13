Campi Flegrei, incontro con il ministro Musumeci, Regione e sindaci: “Più contributi per edifici e sfollati”

In un incontro a Roma con il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, la Regione Campania e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli hanno avanzato proposte concrete per aiutare la cittadinanza.

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Nella mattinata odierna, lunedì 13 aprile, a Roma, l'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania Fiorella Zabatta, la vicesindaca di Napoli Laura Lieto e i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Gigi Manzoni e Josi Gerardo Della Ragione, hanno incontrato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci per fare il punto della situazione sui Campi Flegrei e sul bradisismo. "Di concerto con i tre Sindaci, abbiamo avanzato proposte concrete per rafforzare gli strumenti già attivati" ha dichiarato Fiorella Zabatta.

L'assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, poi, è entrata nel merito delle proposte formulate al ministro Musumeci: "Questi i punti centrali: garantire un aumento della percentuale di contributo governativo per gli interventi privati connessi alla mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici compatibilmente con le richieste pervenute e le risorse disponibili; garantire il Contributo di Autonoma Sistemazione e quello per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati anche per i cittadini interessati dalle Ordinanze di sgombero per effetto degli eventi sismici del maggio e del settembre 2025; un intervento normativo nazionale per la stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo formato e impiegato dai Comuni dell’area, attualmente assunto con contratti a tempo determinato nell’ambito del decreto 140/2023 e l'aggiornamento del testo del decreto alle attuali norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia".

Al termine dell'incontro, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha preso atto delle proposte avanzate dalla Regione Campania e dai sindaci dei Comuni che rientrano nella caldera dei Campi Flegrei e ha comunicato che si il governo si esprimerà dopo aver effettuato le opportune analisi.