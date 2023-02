Funicolare di Chiaia chiusa, pubblicata la gara per i lavori di manutenzione ventennale Il Comune ha pubblicato la gara per avviare i lavori. La prima era andata deserta lo scorso anno. La Funicolare è chiusa da ottobre 2022. Potrebbe riaprire a Pasqua 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

Svolta per la Funicolare di Chiaia, chiusa dallo scorso 1 ottobre. Il Comune di Napoli pubblica la gara per i lavori di manutenzione ventennale. A disposizione c'è un budget di 6.688.407,26 euro. Ci sarà tempo fino al 22 marzo 2023, a mezzogiorno, per presentare le offerte. Si tratta del secondo bando lanciato dal Municipio per la revisione dell'impianto a fune di via Cimarosa. La gara dello scorso anno, infatti, andò deserta, a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime legato alla crisi economica globale. Il Comune, quindi, ha deciso di dividere i lavori in più lotti, scindendo le opere elettromeccaniche, alle quali è stata data priorità, da quelle edili, che saranno fatte in un secondo momento.

Una volta aggiudicata la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di revisione ventennale, quindi, potranno partire i lavori veri e propri. L'ipotesi è quella poi di riaprire la Funicolare entro Pasqua 2024, se non ci saranno imprevisti e tutto andrà bene. Anche perché a metà dell'anno prossimo scadrà anche il termine della manutenzione ventennale della Funicolare di Montesanto. Il Comune vuole evitare una doppia chiusura contemporaneamente. Per l'impianto di Montesanto, peraltro, si sta già pensando di chiedere la proroga di un anno al ministero dei Trasporti.