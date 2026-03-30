Maltempo su Campania e Napoli tra 30 marzo e 3 aprile, vento forte, temporali e neve sui rilievi

Settimana instabile in Campania con piogge, vento e calo termico tra Napoli e aree interne. Migliora da venerdì in vista di Pasqua.

Nuova fase di maltempo in arrivo su Campania e area di Napoli, con un deciso ritorno di condizioni invernali tra fine marzo e inizio aprile. Secondo le previsioni, dalla serata di lunedì una massa d’aria fredda raggiungerà il Sud, favorendo la formazione di un vortice di bassa pressione destinato a interessare in modo diretto anche la Campania. Tra martedì e mercoledì sono attesi temporali diffusi, raffiche di vento sostenute e un calo sensibile delle temperature.

Sul territorio napoletano e nelle province limitrofe sono previste raffiche anche intense dai quadranti settentrionali. Il vento contribuirà ad abbassare la temperatura percepita, rendendo il clima più rigido rispetto ai valori reali. Le precipitazioni interesseranno soprattutto le aree interne e i rilievi, dove non si escludono nevicate a quote relativamente basse per il periodo, in particolare tra i seicento e i novecento metri.

La fase più instabile è attesa tra martedì e giovedì, quando il ciclone si posizionerà tra il basso Adriatico e lo Ionio, mantenendo condizioni di maltempo su gran parte del Sud, inclusa la Campania. Da venerdì è previsto un miglioramento progressivo. L'arrivo dell’alta pressione porterà un graduale ritorno del sole anche su Napoli e sul resto della regione, con temperature in aumento durante il fine settimana. Per le festività di Pasqua e Pasquetta si prospettano condizioni più stabili e miti, con valori termici che potranno avvicinarsi ai venti gradi anche in Campania.