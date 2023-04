Funicolare di Chiaia chiusa, fallisce anche il terzo bando: “Lo ripubblichiamo in 15 giorni” L’assessore Edoardo Cosenza a Fanpage.it: “Ripubblicheremo lo stesso bando, c’è stata una cattiva interpretazione di un punto. Tempi e budget invariati”

A cura di Pierluigi Frattasi

Rinviato per la terza volta il bando per i lavori di manutenzione straordinaria della Funicolare di Chiaia. Alla chiusura dei termini per le domande ieri è stata presentata una sola offerta, che il Comune ha ritenuto irricevibile. "L'unico partecipante – spiega a Fanpage.it l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza – ha interpretato male un punto del bando. Ieri è già partita la determina per riaprire il bando e il Cuag, il centro unico acquisti e gare, la pubblicherà tra la fine di questa settimana o dopo Pasqua. Poi ci saranno 15 giorni di tempo per le proposte. Noi riteniamo che saranno corrette questa volta. Il tutto si svilupperà in pochissimi giorni".

Cosenza: "Il bando resta invariato"

Il nuovo bando non sarà diverso dall'ultimo. Non cambia nulla – spiega Cosenza – Il bando resta lo stesso. Non è un problema di budget o di tempi, ma di cattiva interpretazione di un punto che abbiamo chiarito". La Funicolare di Chiaia è chiusa dallo scorso 1 ottobre per la scadenza della revisione ventennale, già prorogata di 5 anni. Il Comune di Napoli ha pubblicato il 13 febbraio la nuova gara per avviare i lavori di manutenzione. A disposizione c'è un budget di 6.688.407,26 euro. Il termine per le offerte scadeva il 22 marzo 2023, a mezzogiorno, ma c'è stato un primo rinvio di 15 giorni. Adesso, il bando è stato nuovamente rinviato per la terza volta, per un errore tecnico.

È il terzo bando in un anno

Si tratta del terzo bando lanciato dal Municipio per la revisione dell'impianto a fune di via Cimarosa. La gara dello scorso anno, infatti, andò deserta. Il motivo? Secondo la spiegazione fornita dal Comune, il flop del bando sarebbe attribuibile all'aumento dei prezzi delle materie prime legato alla crisi economica globale. Il Comune, quindi, ha deciso di dividere i lavori in più lotti, separando le opere elettromeccaniche, alle quali è stata data priorità, da quelle edili, che saranno fatte in un secondo momento, con un altro bando. La Funicolare potrebbe riaprire a metà 2024.