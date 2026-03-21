Linea 6 metro Napoli, corse fino alle 21.10 da lunedì 23 marzo nei giorni feriali

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Via libera alle corse della Linea 6 della metropolitana di Napoli anche nel corso della giornata, e non più solo al mattino. L'Azienda Napoletana Mobilità ha annunciato che da lunedì 23 marzo sono previste corse anche nelle ore pomeridiane e serali: dal lunedì al venerdì, la prima corsa anticiperà la partenza alle 7.10, mentre l'ultima corsa slitterà alle 21.10, coprendo così un turno complessivo di 14 ore. Il sabato e la domenica, la prima partenza resterà alle 7.10 come negli altri giorni della settimana, ma l'ultima resta alle ore 14.50, come già finora.

Sempre l'Anm ha invece rimodulato gli orari delle funicolari a partire da oggi, sabato 21 marzo, fino a martedì 24 marzo: si alterneranno nella chiusura quelle di Mergellina e Montesanto, mentre quella di Chiaia terminerà le corse alle 22. Martedì, in particolare, resteranno chiuse sia la funicolare di Mergellina che quella di Montesanto. Questo sarà dovuto, in massima parte, al personale impegnato come scrutatore nei seggi per il Referendum del 22-23 marzo sulla giustizia. Questo il quadro completo comunicato dall'Azienda Napoletana Mobilità: