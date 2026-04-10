Nuovo direttore del Museo Madre, la Regione proroga il bando: c’è tempo fino al 15 maggio

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Ci sarà più tempo per presentare una domanda per l'incarico di direttore del museo "Madre" di Napoli: la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, controllata dalla Regione Campania ha prorogato al 15 maggio 2026 il termine per la presentazione delle candidature, nell'ambito dell’avviso di selezione pubblica già pubblicato lo scorso 13 marzo.

Perché questa decisione? Si inscrive nella linea tracciata dal governatore Roberto Fico: più tempo per consentire la massima partecipazione dei possibili interessati. La proroga peraltro arriva a seguito di una rettifica formale dell'avviso che riguarda la composizione della commissione esaminatrice: il precedente assetto prevedeva una commissione composta da cinque membri, tra componenti del consiglio di amministrazione ed esperti esterni. Con la rettifica, la commissione sarà invece composta da tre membri, tutti esterni, individuati tra figure con comprovata esperienza nelle materie oggetto dell’incarico.

Il presidente sarà indicato dalla Regione Campania e scelto tra dirigenti regionali con competenze giuridiche, economico-finanziarie o coerenti con le attività della Fondazione. Gli altri due componenti saranno nominati dalla Fondazione, nel rispetto del principio di parità di genere. La modifica è stata ritenuta necessaria per conformare la procedura agli indirizzi operativi regionali, che disciplinano anche le modalità di selezione per incarichi direttivi nelle fondazioni in house.

Contestualmente, è stata disposta la proroga dei termini per consentire ai candidati di valutare le novità introdotte. La scadenza, inizialmente fissata alle ore 12 del 30 aprile 2026, è stata quindi posticipata alle ore 12 del 15 maggio 2026.

«Le domande già presentate entro il termine originario restano valide e non richiedono integrazioni o nuove formalità da parte dei candidati» spiega la nota della Fondazione donnaregina.