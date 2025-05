video suggerito

Concorso truccato all’Università Vanvitelli: coinvolti 3 professori, perquisizioni e sequestri Sono otto in totale gli indagati, nei confronti dei quali sono stati effettuati sequestri e perquisizioni. Gli indagati avrebbero alterato lo svolgimento di un concorso di ammissione a una scuola di specializzazione dell’Università Vanvitelli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Bufera sull'Università della Campania Luigi Vanvitelli: questa mattina, i militari della Guardia di Finanza di Caserta e i poliziotti della Questura di Caserta, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati di aver alterato la regolarità di un concorso, riservato ai laureati non medici, per l'accesso alla scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'ateneo campano. Nell'indagine sono coinvolti anche tre professori dell'Università Vanvitelli che, in quanto presidente e membri della Commissione giudicante, hanno compiuto atti volti ad alterare il regolare svolgimento del concorso.

I compiti alterati per favorire i candidati segnalati

Stando a quanto è emerso dalle indagini di finanzieri e poliziotti, le azioni illecite sono state compiute per favorire alcuni candidati segnalati da un dirigente dell'Asl Napoli 2 Nord di Frattamaggiore che, in cambio, si è impegnato per assumere un parente del professore presidente della Commissione esaminatrice in una struttura sanitaria pubblica della Campania. Pertanto, gli indagati hanno modificato o alterato gli elaborati dei candidati segnalati per assicurargli un migliore punteggio in graduatoria.

Perquisiti gli uffici dell'Università Vanvitelli e dell'Asl Napoli 2 Nord

Al fine di acquisire un quadro indiziario completo ed esaustivo, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, oltre che a carico dei soggetti indagati, hanno esteso le perquisizioni anche nei competenti uffici dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli e dell'Asl Napoli 2 Nord a Frattamaggiore.