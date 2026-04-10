“Sistema Sorrento”, concorsi pubblici truccati oltre agli appalti: al vaglio altre 15 misure cautelari

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Nell'inchiesta sul "Sistema Sorrento", il presunto sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente dal Comune del Napoletano, ora compaiono anche illeciti sui concorsi pubblici: l'ipotesi è tra quella dietro le 15 nuove misure cautelari che la Procura di Torre Annunziata ha chiesto e che il gip ha ritenuto meritevoli di approfondimento; la Guardia di Finanza ha notificato gli gli inviti a comparire per rendere gli interrogatori preventivi, fissati per le date del 16 e del 17 aprile 2026.

La richiesta di applicazione di misure cautelari risale al 14 novembre 2025 e riguardava complessivamente 21 indagati, il pm Giuliano Schioppi aveva chiesto per 17 di loro gli arresti domiciliari e per gli altri 4 il carcere. Tra i 15 indagati che dovranno sostenere l'interrogatorio ci sono tre dirigenti e due funzionari del Comune di Sorrento, un professionista ex consigliere comunale, 6 imprenditori, un libero professionista, un componente di una commissione giudicatrice e un privato; i reati contestati, a vario titolo, sono di corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente, commessi in relazione a un serie di appalti e concorsi pubblici espletati tra il 2022 e il 2024.

Le nuove accuse si sono sviluppate anche dopo le rivelazioni confessorie dell'ex sindaco Massimo Coppola, dell'ex staffista Francesco Di Maio e di "Lello il Sensitivo", al secolo Raffaele Guida, ritenuto il braccio destro di Coppola nei rapporti con gli imprenditori nell'ambito del presunto sistema corruttivo.

L'inchiesta della Procura guidata da Nunzio Fragliasso aveva già portato all'arresto in flagranza di Coppola, allora sindaco di Sorrento, il 20 maggio 2025, e all'emissione di due precedenti ordinanze di custodia cautelare (nel luglio e nell'agosto 2025) nei confronti di 16 indagati per corruzione e turbata libertà degli incanti.