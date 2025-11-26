napoli
Chiusa per frana la discesa delle Terme: traffico in tilt a Bagnoli e Agnano

Traffico paralizzato tra Agnano e Bagnoli: ieri sera, a seguito di una frana, è stata chiusa la strada che costeggia le Terme di Agnano.
A cura di Nico Falco
L’interruzione stradale in via Agnano agli Astroni, la strada che costeggia le Terme
L’interruzione stradale in via Agnano agli Astroni, la strada che costeggia le Terme

È congestionata, dalle prime ore di oggi, 26 novembre, tutta l'area tra Bagnoli, Agnano e parte di Fuorigrotta: il motivo è la chiusura del primo tratto di via Agnano agli Astroni, la strada che costeggia l'ingresso delle Terme di Agnano; il motivo è una frana che si è verificata nella serata di ieri, probabilmente a seguito delle forti piogge che si sono abbattute su tutta la zona.

I primi disagi ci sono stati già ieri sera e, come prevedibile, si sono intensificati oggi: da questa mattina gli automobilisti che hanno cercato di raggiungere Agnano o i due svicoli della Tangenziale hanno dovuto virare verso via Provinciale San Gennaro; il risultato sono state lunghe code che comprendono anche parte di via Terracina, in direzione Bagnoli. Non è la prima volta che quella strada è interessata da frane, per lo più in conseguenza del maltempo; già in passato, infatti, è stato necessario chiudere parzialmente o interamente il tratto di strada, con pesanti disagi per tutto il traffico veicolare della zona.

L'ondata di maltempo ha provocato danni in diverse aree della Campania. A Napoli, nel quartiere Vomero, un albero è crollato su un'edicola in via Scarlatti e un altro è finito su un'auto parcheggiata in via Mario Fiore; tra Bagnoli e Posillipo, un albero è crollato in Discesa Coroglio.

