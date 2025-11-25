napoli
Maltempo, albero crolla su edicola al Vomero, calcinacci a Chiaia, cartelloni strappati e auto sfondate

Danni al Vomero dove sono crollati numerosi alberi. A Pianura saltati i tombini. A Ponticelli volati via i cartelloni pubblicitari.
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine

Un albero crolla in via Scarlatti al Vomero e si abbatte su un'edicola. Poco distante, in via Giotto, un altro albero ad alto fusto si schianta su un'auto in sosta distruggendola. In via Chiatamone a Chiaia cadono calcinacci dal palazzo e viene interdetto il marciapiedi. In discesa Coroglio un grosso tronco precipita al centro della strada bloccando la carreggiata. Proseguono i danni per il maltempo oggi a Napoli. In tutta la città si contano alberi caduti per le forti raffiche di vento. In via Mario Fiore al Vomero un tronco si spezza sfondando il vetro posteriore di un'auto in sosta.

Non va meglio nemmeno nei quartieri di periferia. A Pianura, nell'area nord occidentale, in via Carra, il maltempo fa saltare i tombini, deve intervenire la polizia locale assieme alla Protezione Civile. A Ponticelli un maxi-tabellone pubblicitario posizionato in Viale delle Metamorfosi, viene letteralmente sradicato da un'ondata di vento e sbattuto sulla strada. Sul posto polizia locale e tecnici della Napoli Servizi.

Ancora, in via Monte Faito 94, nel quartiere di Secondigliano, un altro albero improvvisamente viene abbattuto dalla furia del vento. Sul posto la polizia locale. Sono numerosi gli interventi oggi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile e i tecnici delle società partecipate del Comune, come Abc e Napoli Servizi. L'allerta meteo arancione proseguirà fino alla mezzanotte, poi diventerà nuovamente gialla. Stasera la Polizia Locale sarà impegnata anche nella vigilanza per la partita del Napoli allo stadio Maradona. Massima attenzione soprattutto per la sicurezza stradale, considerando che molte strade sono scivolose per la pioggia.

20 CONDIVISIONI
