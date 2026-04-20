Caso di meningite sospetta alla scuola Poerio-Riviera di Napoli: “Attivati protocolli Asl e sanificazione”

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Caso di sospetta meningite di uno studente all'Istituto Comprensivo Carlo Poerio-Riviera di Corso Vittorio Emanuele a Napoli, che comprende scuola di infanzia, primaria (ex elementari) e secondaria inferiore (ex medie). La vicenda è costantemente monitorata dal Comune di Napoli. "Siamo in contatto con la dirigente scolastica – commenta a Fanpage.it l'assessora alla Scuola, Maura Striano – che ci ha avvisato di un caso di presunta meningite. Tutte le procedure di sanificazione straordinaria sono state fatte e l'Asl ha attivato i protocolli di prevenzione che si devono utilizzare in questi frangenti".

L'assessorato alla Scuola: "Nessuna emergenza"

Attualmente, a quanto apprende Fanpage.it, non ci sono allarmi particolari per la meningite all'ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento regionale per le malattie infettive. I numeri sono compatibili con la casistica stagionale. Nessun picco, né focolaio, insomma, a Napoli. Per quanto riguarda il caso sospetto emerso alla scuola Poerio, "la situazione è stata gestita in modo ottimale dalla dirigente scolastica – afferma l'assessora Striano – Non ci sono condizioni emergenziali. È tutto sotto controllo. Il caso è stato gestito secondo i protocolli previsti e sono state messe in atto tutte le procedure sanitarie, sotto il coordinamento dell'Asl Napoli 1 Centro". L'istituto comprensivo ha anche informato le famiglie di quanto avvenuto, sia della scuola primaria che della infanzia e dell'avvenuta operazione di sanificazione di tutti gli spazi.