Epatite A a Napoli, l’Asl alle scuole: “Rafforzare misure di prevenzione e contenimento del virus”

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Per contenere il rischio di diffusione dell'Epatite A anche le scuole sono chiamate a rafforzare le misure di prevenzione. Lo scrive l'Asl Napoli 3 Sud in una nota, firmata dal direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal direttore generale, indirizzata all'Ufficio Scolastico provinciale di Napoli e a tutti i sindaci dei comuni del territorio il 26 marzo, con ad oggetto il "rafforzamento delle misure di prevenzione e contenimento dell'epatite A (HAV)". Il virus dell'Epatite A colpisce soprattutto gli adulti, ma si contano anche alcuni casi di bambini ricoverati all'ospedale Santobono di Napoli, come riportato da Fanpage.it. Controlli rafforzati anche nelle mense scolastiche e nella filiera della refezione.

Il contagio del virus Hav può avvenire per via oro-fecale, quindi, oltre al consumo dei frutti di mare crudi, sui quali sono in corso i controlli, una delle vie di trasmissione può passare anche per la scarsa igiene personale. Da qui, le raccomandazioni da parte di istituzioni e autorità sanitarie a lavarsi sempre molto bene le mani, soprattutto prima di preparare i pasti in cucina o di mettersi a tavola per mangiare.

Il vademecum dell'Asl Napoli 3 per le scuole

L'Asl Napoli 3 Sud ha registrato diversi casi di Epatite A nelle scorse settimane, in particolare durante la prima fase dei contagi. Nella nota del 26 marzo, scrive: "Premessa l'attuale situazione epidemiologica, caratterizzata da un incremento dei casi registrati nel territorio regionale, si richiama l'attenzione sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contenimento dell'epatite da virus A (HAV), malattia infettiva a trasmissione oro-fecale, che può avvenire attraverso il consumo di acqua o alimenti contaminati oppure mediante contatto diretto con soggetti infetti".

Da qui, una sorta di vademecum, per prevenire il rischio di contagio, indirizzato ai sindaci e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale per "divulgare e raccomandare, a tutela della salute pubblica, le seguenti misure di prevenzione e contenimento all'interno delle Scuole, al fine di ridurre o annullare il rischio di contagio:

Igiene delle mani

Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone dopo l'uso dei servizi igienici, prima di cucinare e prima di mangiare;

Sicurezza alimentare

Consumare esclusivamente acqua potabile e lavare accuratamente frutta e verdura;

Igiene ambientale

Mantenere adeguate condizioni igienico-sanitarie degli ambienti.

"Tali misure – conclude l'Asl – risultano fondamentali, poiché la trasmissione dell'infezione è strettamente correlata al rispetto delle norme igienico-sanitarie".